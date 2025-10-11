"Женщина, которая сохраняет пламя демократии". Почему Нобелевскую премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Мачадо, а не Дональд Трамп?
Венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира. Награда присуждена за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». В этот раз сложилась уникальная ситуация: основное внимание было заранее приковано не к вопросу о том, кто получит премию, а к человеку, который на нее сейчас вряд ли мог рассчитывать, — к президенту США Дональду Трампу. Воплотить в жизнь заветную мечту — получить Нобель мира — ему не помогли ни нескромные высказывания о собственных заслугах, ни закулисные усилия членов американской администрации, ни поддержка со стороны целого ряда мировых лидеров. На Нобелевский комитет не повлияло даже согласование первого этапа мирной сделки между Израилем и ХАМАСом прямо накануне объявления лауреата. Теперь надежды Трампа будут связаны со следующим, 2026-м годом.
«Воплощает надежду на иное будущее»
Объявляя лауреатку, в Норвежском нобелевском комитете назвали ее «смелым и преданным делу борцом за мир», «женщиной, которая сохраняет пламя демократии в условиях нарастающей тьмы» и «одним из самых ярких примеров гражданского мужества в Латинской Америке последних лет».
Мария Корина Мачадо родилась в 1967 году в Каракасе в крайне состоятельной семье. Ее предки занимались производством и продажей какао, потом стали одними из крупнейших торговцев страны, а в XX веке контролировали ее электроэнергетическую отрасль (в частности, владели компанией Electricidad de Caracas) и сталелитейную промышленность. Мария Корина Мачадо в начале проявила себя в области благотворительности: основала Фонд Atenea («Афина»), помогавший детям-сиротам и беспризорникам Каракаса, а также организацию Oportunitas, цель которой — поддержка несовершеннолетних, живущих в условиях крайней бедности.
В политику Мачадо пришла в 2002 году, когда с коллегами по оппозиции основала организацию по защите политических прав Sumate («Присоединяйся»). Эта организация стала известна в 2003 году, когда инициировала сбор подписей за референдум об отставке лидера Венесуэлы Уго Чавеса. Голосование не привело к желаемому оппозицией результату: 59% поддержали президента.
В 2010 году Мачадо выиграла выборы в парламент, где открыто спорила с Чавесом, обвиняя его в коррупции и узурпации власти. Через два года она основала либеральное движение Vente Venezuela, подвергавшееся обвинениям в «иностранных связях». В марте 2014-го оппозиционерка, официально представляя не свою родину, а Панаму, выступила на заседании Организации американских государств с докладом о ситуации в Венесуэле. В ответ власти, обвинив Мачадо в предательстве родины, лишили ее полномочий депутата.
Но политическая карьера Мачадо не закончилась: в 2023 году она заявила о намерении баллотироваться в президенты и пообещала повести всю оппозицию за собой. Мачадо выиграла праймериз и, как заявили в Нобелевском комитете, в итоге «стала ключевой объединяющей фигурой в некогда глубоко расколотой политической оппозиции».
Венесуэльский режим не дал оппозиционерке возможности принять участие в выборах, и она поддержала представителя другой партии – Эдмундо Гонсалеса Уррутию. «Сотни тысяч добровольцев по всей стране мобилизовались, преодолев политические разногласия. Они прошли обучение в качестве наблюдателей, чтобы обеспечить прозрачность и честность выборов. Несмотря на угрозы преследования, ареста и пыток, граждане по всей стране охраняли избирательные участки и фиксировали результаты до того, как режим смог уничтожить бюллетени и исказить итоги. Действия объединенной оппозиции до и во время выборов были новаторскими и смелыми, мирными и демократичными, — описали в Нобелевском комитете события 2024 года. — Мария Корина Мачадо показала, что инструменты демократии — это также инструменты мира. Она воплощает надежду на иное будущее, в котором защищаются основные права граждан и слышен их голос». Так или иначе, чависты во главе с Николасом Мадуро тогда удержали власть в своих руках и удерживают ее до сих пор.
Жизненным принципом лауреатки можно считать цитату из речи борца за независимость испанских колоний в Латинской Америке Симона Боливара: «Ничто не таит в себе столько опасностей, как длительное пользование властью одним и тем же гражданином. Народ привыкает ему повиноваться, а он привыкает повелевать, что порождает узурпацию и тиранию». Мачадо признавалась в одном из интервью, что очень любит эту цитату.
Это отношение проявлялось у нее, среди прочего, и во взглядах на Россию и Украину. Мачадо утверждала, например, что венесуэльцы в массе своей поддерживают борьбу украинцев за суверенитет и целостность страны, а за Россию на самом деле — только чавистское руководство Венесуэлы.
Мария Корина Мачадо получит медаль, диплом, 1 млн шведских крон (1,19 млн долларов) и всеобщее признание. При этом председатель Норвежского комитета Йорген Ватне Фриднесс ушел от ответа на вопрос журналиста о том, можно ли будет ждать лауреатку на декабрьском торжественном вручении премии: известно, что она скрывается на территории Венесуэлы, но ее точное местоположение из соображений безопасности не раскрывается.
338 кандидатов на одну премию
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, скончавшегося в 1896 году, премия мира присуждается тому, кто «сделал больше всего или добился наилучших результатов в укреплении братства между народами, ликвидации или сокращении численности постоянных армий, а также в организации и продвижении мирных конгрессов».
Секретарь Норвежского Нобелевского комитета Кристиан Берг Харпвикен рассказывал агентству Reuters, что при выборе лауреата «комитет смотрит на мир — что происходит, каковы глобальные тенденции, какие основные вызовы и какие процессы кажутся наиболее многообещающими».
Под «процессами» понимается многое: «от конкретного мирного урегулирования до нового международного соглашения, которое находится в стадии разработки или было недавно принято». «Мария Корина Мачадо отвечает всем трем критериям, установленным Альфредом Нобелем. Она сумела объединить оппозицию своей страны. Она никогда не отступала перед милитаризацией венесуэльского общества. И она неизменно выступала за мирный переход к демократии», — констатировали 10 октября в Нобелевском комитете.
Право выдвигать кандидатов имеют члены парламентов и правительств, главы государств, судьи в международных судах, профессора социальных наук и ректоры университетов, другие лауреаты, бывшие и нынешние члены норвежского Нобелевского комитета. Марию Корину Мачадо выдвинули организации и представители университетов Майами, а также члены Конгресса США, включая Марко Рубио — тогда сенатора, а ныне госсекретаря.
В этот раз было подано 338 заявок — на 244 физических лица и 94 организации. Годом ранее претендентов было меньше — 286.
Список выдвиженцев обнародуют только через 50 лет, так что все имена станут известны только в 2075-м. При этом тем, кто выдвинул кандидатов, не запрещено рассказывать об этом. Например, известно, что группа преподавателей норвежского университета OsloMet выдвинула на премию рэпера Noize MC и певицу Монеточку — за то, что «представляют своими голосами новое поколение, которое очень активно высказывается за гуманистические ценности». А группа профессоров из США, Германии и Великобритании номинировала политзаключенного, бывшего муниципального депутата Алексея Горинова — «за мужество и верность идеям мира, проявленным в неволе».
Среди множества номинантов были белорусский оппозиционер Николай Статкевич, азербайджанский правозащитник Губад Ибадоглу, миллиардер Илон Маск, самоанский предприниматель Лелей ТуиСамоа ЛеЛаулу.
Как всегда, со своими прогнозами выступали эксперты. Наиболее авторитетными считаются предсказания от директора Института исследований проблем мира (PRIO; Осло). В этом году в шорт-лист PRIO вошли американский Комитет по защите журналистов; Комнаты экстренного реагирования Судана («группы, которые создают [в Судане] общественные кухни, помогают эвакуировать людей, оказывают медицинскую помощь, ремонтируют инфраструктуру и предоставляют другие базовые услуги»); Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Центр Картера; Женская международная лига за мир и свободу; Международный суд ООН и Международный уголовный суд.
Тем временем букмекеры считали фаворитами уже упомянутые Комнаты экстренного реагирования Судана, Дональда Трампа, вдову Алексея Навального Юлию, сирийскую активисту Абир Хадж Ибрагим, организацию «Врачи без границ», Всемирную продовольственную программу ООН и президента Украины Владимира Зеленского.
Ни дня без миротворчества
При всем многообразии кандидатов внимание всего мира в этот раз было приковано лишь к одному претенденту — Дональду Трампу. Пообещав в своей январской инаугурационной речи войти в историю «миротворцем и объединителем», он весь год усердно работал над этой задачей. И работал — как уверен он сам — крайне успешно. Выступая в конце сентября на Генассамблее ООН, глава Белого дома похвастался тем, что за семь месяцев завершил семь войн, благодаря чему спас «миллионы жизней».
9 ноября президент Трамп дал понять, что теперь в его копилке — восемь достижений. «Мы добились мира. Думаю, будет продолжающийся мир, может быть вечный мир», — заявил он, комментируя согласование первого этапа сделки между Израилем и группировкой ХАМАС. При этом он выразил надежду на то, что на очереди — примирение России и Украины.
В той же сентябрьской речи на Генассамблее Трамп заверил: «Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира за каждое из этих достижений». Это, конечно, явное преувеличение. К примеру, по данным соцопроса, проведенного The Washington Post и Ipsos, с тем, что глава Белого дома достоин Нобелевской премии, согласны лишь 22% американцев. Даже среди республиканцев такой позиции придерживается меньшинство — 49%.
В ожидании гнева
Впрочем, возможно, Трамп на самом деле хотел сказать не «все», а «все члены действующей американской администрации», — и тогда он недалек от истины. По данным западных СМИ, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который вовлечен в решение российско-украинского и палестино-израильского конфликтов, поднимал вопрос о кандидатуре Трампа в частных беседах с европейскими коллегами. Идею вручения Трампу Нобелевской премии продвигал публично и непублично и госсекретарь Марко Рубио. Кроме того, как сообщило агентство Bloomberg, в июле лично президент США позвонил своему давнему знакомому Йенсу Столтенбергу — экс-генсеку НАТО и нынешнему министру финансов Норвегии — и обсудил с ним не только тарифы, но и премию мира.
Власти Норвегии начали заранее готовиться к тому, что неверный — по убеждению Трампа — выбор лауреата скажется на норвежско-американских отношениях. «Это будет решение Нобелевского комитета. Важно помнить, что он независим», — напомнил глава МИД Эспен Барт Эйде. А один из норвежских чиновников, беседуя с Bloomberg на условиях анонимности, пошутил, что собирается взять больничный на 10 октября — на случай негативной реакции Трампа.
В Осло вспоминали историю 2010 года: после присуждения премии китайскому диссиденту Лю Сяобо Китай по сути заморозил отношения с Норвегией на шесть лет и заблокировал импорт лосося под предлогом «санитарных причин». Связи были восстановлены лишь в 2016-м. Столь же резкую реакцию теоретически можно было ожидать и от Дональда Трампа.
Поддержка извне
Значимость для Трампа Нобелевской премии не укрылась ни от бизнес-сообщества (глава Pfizer Альберт Бурла заявил, что республиканец достоин премии за программу, ускорившую разработку вакцин от COVID-19), ни от мировых лидеров, которые с января пытались найти подходы к главе Белого дома. И одна их тактика, похоже, оказалась эффективной.
В течение года целый ряд лидеров заявил о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию. Среди них оказались власти Пакистана, Камбоджи, Израиля, Руанды. Последними стали лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян, которые пообещали отправить в Нобелевский комитет совместную заявку. Обоснования в каждом из этих случаев были примерно одинаковыми: Трамп принес мир в те страны и регионы, где этого мира уже даже не ждали.
За несколько дней до обнародования имени лауреата к голосам в поддержку Трампа присоединился Форум семей заложников и пропавших без вести — организация, представляющая родственников израильтян, похищенных ХАМАСом. «Сейчас на столе лежит всеобъемлющий план президента Трампа по освобождению всех оставшихся заложников и окончательному завершению этой ужасной войны. Впервые за многие месяцы у нас появилась надежда, что наш кошмар наконец закончится», — отметили они.
После того как стало известно, что Израиль и ХАМАС согласовали первый этап сделки о прекращении огня, предложенный Трампом, эти голоса усилились. Так, о том, что президент США заслуживает премию, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Это он сказал лично главе Белого дома, когда разговаривал с ним по телефону 9 октября. А на официальной англоязычной странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в соцсети X появился коллаж: Трамп получил огромную золотую медаль и безмерно радуется этому в окружении своих соратников и главы израильского правительства. Картинка сопровождалась надписью: «Дайте Дональду Трампу Нобелевскую премию мира — он заслуживает этого!»
Более того, уже в день обнародования лауреата, 10 октября, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал: если бы Трамп попросил об этом, Россия поддержала бы награждение его Нобелевской премией. А уже после обнародования имени лауреата Владимир Путин заявил: «Достоин или не достоин действующий президент США Нобелевской премии — я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы».
С надеждой на 2026-й
Учитывая, что прием заявок заканчивается 31 января, с формальной точки зрения все эти голоса звучали в поддержку кандидатуры Трампа в 2026 году. В гонке-2025 он участвовал, в частности, благодаря конгрессвумен от республиканцев Клаудии Тенни, которая номинировала Трампа за достижение первого срока — подписание Соглашений Авраама. Сообщалось, что еще одну заявку подавал депутат Верховной Рады Украины Александр Мережко. Но позже он отозвал ее, объяснив: «Я считал, что моя номинация подтолкнет Трампа к справедливому миру, но он снова не сдержал обещаний».
Кстати, в конце сентября в Раде зарегистрировали постановление с предложением выдвинуть Трампа на соискание премии — но в итоге оно так и не набрало нужного числа голосов.
Еще 30 сентября Трамп признал, что шансов на получение премии немного: ее «отдадут какому-нибудь парню, который не сделал ни черта». А 9 ноября, буквально за несколько часов до объявления имени лауреата, он на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил: пусть в Нобелевском комитете «решают, как считают нужным», главное, что своим миротворчеством он «остановил восемь войн за девять месяцев». «Я спас жизни, и именно это для меня важно, особенно в российско-украинском конфликте», — добавил президент США.
В свою очередь, Стубб поддержал Трампа, дав понять: республиканцу, который, вероятно, останется в Белом доме до 20 января 2029 года, могут дать премию, скажем, в 2026-м. Но для этого ему придется-таки добиться реальных результатов. Например, прекращения огня между Россией и Украиной (Владимир Зеленский 9 октября пообещал, что номинирует Трампа, если он добьется этого). Или успешного воплощения в жизнь амбициозного мирного плана по Палестине. Или, к примеру, достижения с Китаем твердых договоренностей о ненападении на Тайвань (президент островного государства Лай Циндэ на днях заявил, что в таком случае Трамп наверняка получит желанную премию).
Правда, даже в таком случае останутся факторы, снижающие шансы Трампа. Во-первых, как отмечал зампред Норвежского Нобелевского комитета Асле Тойе, давление, как правило, приносит обратный результат: «Некоторые кандидаты слишком активно давят, и нам это не нравится». Во-вторых, никуда не денется максимально воинственный стиль лидерства консерватора-изоляциониста Трампа — как внутри страны, так и во внешней политике. Трамп не олицетворяет собой классическое миротворчество. Скорее, можно говорить о «принуждении к миру». В этом плане выбор 2025 года выглядит более гармонично.