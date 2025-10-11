"Женщина, которая сохраняет пламя демократии". Почему Нобелевскую премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Мачадо, а не Дональд Трамп?

Венесуэльский режим не дал оппозиционерке возможности принять участие в выборах, и она поддержала представителя другой партии – Эдмундо Гонсалеса Уррутию. «Сотни тысяч добровольцев по всей стране мобилизовались, преодолев политические разногласия. Они прошли обучение в качестве наблюдателей, чтобы обеспечить прозрачность и честность выборов. Несмотря на угрозы преследования, ареста и пыток, граждане по всей стране охраняли избирательные участки и фиксировали результаты до того, как режим смог уничтожить бюллетени и исказить итоги. Действия объединенной оппозиции до и во время выборов были новаторскими и смелыми, мирными и демократичными, — описали в Нобелевском комитете события 2024 года. — Мария Корина Мачадо показала, что инструменты демократии — это также инструменты мира. Она воплощает надежду на иное будущее, в котором защищаются основные права граждан и слышен их голос». Так или иначе, чависты во главе с Николасом Мадуро тогда удержали власть в своих руках и удерживают ее до сих пор.