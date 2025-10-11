"Люди просто умрут дома": Балви восстают против плана закрытия больницы
В Балвской больнице — тревога и возмущение. Медики, самоуправление и жители называют план Министерства здравоохранения по реорганизации сети больниц «безумием и непрофессионализмом». Под угрозой — круглосуточный стационар, сотни рабочих мест и доступ жителей приграничных районов к неотложной помощи.
«Мы получаем сигнал — всё, закрываемся, медицинская помощь не нужна», — возмущён председатель правления объединения Балвской и Гулбенской больниц Маргерс Цейтманис.
Сейчас Балвская больница относится к третьему уровню, обеспечивая работу сразу по семи обязательным профилям. Учреждение круглосуточно оказывает неотложную медицинскую помощь. Однако существует опасение, что в будущем больница превратится лишь в дневной стационар, сообщает LSM.lv.
«Министерство здравоохранения, скорее всего, пытается сэкономить какие-то деньги. Если подсчитать все приёмные отделения, которые могут быть закрыты по всей Латвии, экономия составит максимум около двух миллионов евро на больницу, а в целом — примерно 25 миллионов в год. Но эта "экономия" может обернуться очень дорогими последствиями, ведь люди никуда не денутся. Их всё равно будут везти лечиться в Резекне, Валмиеру или Ригу», — объясняет Цейтманис.
По его словам, спрос на медицинские услуги в регионе остаётся высоким. Закрытие круглосуточного стационара нанесёт удар не только по системе здравоохранения, но и по экономике и демографии края. Большинство из более чем 300 сотрудников больницы могут остаться без работы, подчеркнула заместитель председателя Балвской краевой думы Инта Кальва.
«Чтобы люди продолжали жить здесь, на приграничной территории, необходима стабильная медицина, образование и инфраструктура дорог. Мы никогда не сможем соперничать по числу жителей с Ригой или Пририжьем. Да, на операции или сложные обследования мы ездим в Ригу, но ведь это дорого: дорога туда и обратно, проживание. Если учесть уровень безработицы и зарплаты в Латгале и Риге — это огромная разница», — сказала Кальва.
Согласно данным презентации, представленной Цейтманисом в парламентской Комиссии по социальным и трудовым делам, за первую половину 2025 года в приёмное отделение Балвской больницы были госпитализированы почти 1400 пациентов, и их число растёт последние два года.
Балвское самоуправление начало сбор подписей — как очно, так и онлайн — с требованием сохранить круглосуточный стационар. По наблюдениям Латгальского регионального телевидения, поддержка жителей огромна.
«Наши Балви опустеют! Что тогда здесь делать молодым — где создавать семьи, растить детей? Даже больницы не будет! Поэтому мы, уже в своих годах, пришли и сказали — мы должны высказать своё мнение», — сказала жительница города Бирута Барановска.
Председатель Балвской краевой думы Янис Труповниекс добавил:
«Мы живём в приграничной зоне, и население стареет. У нас много домов социального ухода, есть пансионат. Если больного нужно будет везти полтора часа, это фактически приговор. Мы не можем этого допустить».
По планам министерства, ближайший стационар для жителей Виляки — города на самой восточной границе — будет находиться в Резекне (в 100 км) или в Валмиере (в 160 км).
Семейный врач Алина Стубайлова-Жварте, работающая в Виляке уже семь лет, категорически не согласна с идеей закрытия Балвской больницы: «Нашим пациентам будет очень трудно. И нам, врачам, тоже. Появятся дополнительные обязанности, а смертность наверняка вырастет. Уже сейчас я вижу — и в стационаре, и на практике — что пожилым, одиноким или социально незащищённым людям сложно даже доехать из Балви обратно в отдалённые волости. Им приходится нанимать больничный транспорт или просить помощи у социальных служб. А если их повезут в Резекне? Дорога обойдётся вчетверо дороже. Люди не смогут оплатить даже поездку, не говоря уже о лечении. Они просто останутся дома. Умрут дома», — сказала врач.
В Министерстве здравоохранения подчёркивают, что план реорганизации сети больниц пока носит информационный характер. «Больницы будут разделены на три типа. Во всех из них по-прежнему будет доступна неотложная и экстренная помощь. Это значит, что врач будет доступен круглосуточно, каждый день, семь дней в неделю», — пояснил заместитель госсекретаря министерства по вопросам политики здравоохранения Свен Хенкузенс.
28 октября состоится заседание подкомиссии по делам Латгале, на котором руководители приграничных самоуправлений намерены отстаивать будущее здравоохранения региона.