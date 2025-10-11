"Люди просто умрут дома": Балви восстают против плана закрытия больницы

Семейный врач Алина Стубайлова-Жварте, работающая в Виляке уже семь лет, категорически не согласна с идеей закрытия Балвской больницы: «Нашим пациентам будет очень трудно. И нам, врачам, тоже. Появятся дополнительные обязанности, а смертность наверняка вырастет. Уже сейчас я вижу — и в стационаре, и на практике — что пожилым, одиноким или социально незащищённым людям сложно даже доехать из Балви обратно в отдалённые волости. Им приходится нанимать больничный транспорт или просить помощи у социальных служб. А если их повезут в Резекне? Дорога обойдётся вчетверо дороже. Люди не смогут оплатить даже поездку, не говоря уже о лечении. Они просто останутся дома. Умрут дома», — сказала врач.