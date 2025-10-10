Европейцы переплачивают тысячи евро за аферы с автомобилями. Как не пострадать?
Манипуляции с показаниями одометра остаются одной из самых распространенных автомобильных афер в Европе. От этого страдают не только покупатели подержанных машин, но и экономики целых стран. Из-за недобросовестных продавцов водители переплачивают при покупке авто, а в масштабах континента убытки составляют миллиарды евро в год.
Согласно исследованию Европарламента 2018 года, ежегодные потери Евросоюза из-за фальсификации пробега оцениваются от 1,31 до 8,77 млрд евро.
Чтобы лучше понять масштабы проблемы, компания carVertical, занимающаяся анализом данных о транспортных средствах, провела собственное исследование. Его результаты показали: даже в самом оптимистичном сценарии европейцы теряют не менее 5,3 млрд евро в год из-за скрученных одометров. При этом многие случаи мошенничества так и не выявляются, поэтому реальный ущерб может быть гораздо выше.
«Доказать, что пробег автомобиля подделан, непросто. Государства не всегда обмениваются данными о транспортных средствах, а многие записи о пробеге не оцифрованы, что облегчает мошенничество. Единственный способ убедиться в честности продавца — проверить исторические данные пробега», — объясняет эксперт компании carVertical Матас Бузелис.
Сколько теряют покупатели
В среднем покупатели переплачивают около 20 % за автомобили с фальсифицированным пробегом. В некоторых странах эта доля ещё выше.
Например, если машина с «отмотанным» одометром продается за 10 000 евро, её реальная стоимость может составлять всего 8 000 евро. То есть покупатель теряет 2 000 евро. Чем дороже автомобиль, тем больше и возможные потери — в случае с моделями премиум-класса они могут достигать десятков тысяч евро.
«Не секрет, что покупатели охотнее берут авто с меньшим пробегом. Но именно это делает их лёгкой добычей для мошенников. Когда пробег “скручивают”, создаётся иллюзия, что техническое состояние машины лучше, чем на самом деле», — отмечает Бузелис.
Где потери самые большие
Наибольшие финансовые потери несут водители Великобритании, Франции, Германии и Италии. Там ежегодные убытки от махинаций с одометрами составляют:
- Великобритания — 1,4 млрд евро,
- Франция — 1,15 млрд евро,
- Германия — 1,1 млрд евро.
Меньше всего эта проблема сказывается на покупателях в Украине, Сербии и Румынии.
«Фальсификация пробега — серьёзная проблема, которая ежегодно наносит экономикам европейских стран многомиллиардный ущерб. Пока власти не займутся этим вопросом всерьёз, покупателям остаётся только самим принимать меры предосторожности», — предупреждает представитель carVertical.
Как защититься
Отчёт об истории автомобиля помогает понять, когда и насколько изменяли показания пробега. Это позволяет покупателю оценить реальную стоимость машины и избежать переплаты. Кроме того, подделка пробега нередко сопровождается другими скрытыми дефектами.
«Проверка пробега особенно важна в странах, где власти до сих пор не приняли мер, защищающих покупателей подержанных автомобилей», — добавляет эксперт.