Европейцы переплачивают тысячи евро за аферы с автомобилями. Как не пострадать?

Чтобы лучше понять масштабы проблемы, компания carVertical, занимающаяся анализом данных о транспортных средствах, провела собственное исследование. Его результаты показали: даже в самом оптимистичном сценарии европейцы теряют не менее 5,3 млрд евро в год из-за скрученных одометров. При этом многие случаи мошенничества так и не выявляются, поэтому реальный ущерб может быть гораздо выше.