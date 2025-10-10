Глава ЕП - латвийским депутатам: "Европе следовало прислушаться к вам раньше. Вы знаете, что значит жить на краю свободы"

В то же время Метcола признала, что одни только деньги не сделают страны более безопасными. "Нет, если мы продолжим работать отдельно, если мы продолжим дублировать друг друга, если мы не сможем планировать, разрабатывать и закупать вместе", - сказала Местола, отметив, что в Европе мы все еще работаем как 27 отдельных систем и используем 178 различных систем вооружений. Для сравнения, в США, например, их около 30.