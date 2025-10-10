Нобелевскую премию мира получил не Трамп, а Мария Мачадо из Венесуэлы
Самую престижную международную награду, которая отмечает усилия для продвижения мира получила политик и общественный деятель из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Президент США Дональд Трамп открыто заявлял, что заслуживает эту награду, и даже запустил масштабную кампанию в собственную поддержку, но нобелевский комитет принял свое решение.
Нобелевская премия мира — одна из самых ожидаемых и обсуждаемых наград в мире. Каждый год она вызывает интригу и споры: кому же на этот раз достанется престижное звание борца за мир? Решение принимает Норвежский Нобелевский комитет, в который входят пять человек, назначенных норвежским парламентом. Их выдвигают политические партии, чтобы сохранялся баланс политических сил. Норвежский Нобелевский комитет отметил Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».
Кто такая Мария Мачадо?
Мария Корина Мачадо — одна из самых ярких и решительных фигур современной политики Латинской Америки. Её имя неразрывно связано с борьбой против авторитарного режима Николаса Мадуро и стремлением вернуть Венесуэле демократию.
Родилась Мачадо 7 октября 1967 года в Каракасе в семье инженеров и предпринимателей. Получив образование инженера в Университете Андреса Белло и степень магистра в области финансов, она быстро проявила себя не только как специалист, но и как гражданская активистка. В начале 2000-х годов Мачадо стала соучредителем организации Súmate, которая занималась мониторингом выборов и продвижением прозрачности в избирательной системе страны.
Политическая известность к ней пришла после выборов 2010 года, когда она была избрана депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы. Уже тогда Мачадо открыто критиковала правительство Уго Чавеса, обвиняя его в разрушении институтов и коррупции. Её выступления в парламенте часто вызывали бурю — она говорила то, что другие боялись произносить вслух.
После смерти Чавеса и прихода к власти Николаса Мадуро её позиция только ужесточилась. Мачадо стала одним из ключевых голосов оппозиции, выступая за возвращение страны к конституционному порядку, свободным выборам и уважению прав человека. В 2014 году власти обвинили её в «заговоре против государства» и лишили депутатского мандата. С тех пор политик неоднократно подвергалась давлению, слежке и угрозам ареста.
Несмотря на это, Мария Корина не ушла из политики. В 2023 году она выиграла праймериз оппозиционных сил, получив подавляющее большинство голосов и став символом объединённой оппозиции. Однако вскоре Верховный суд Венесуэлы аннулировал её участие в выборах, отстранив от политической деятельности на 15 лет. Это решение вызвало международное осуждение и усилило её популярность.
Не имея возможности баллотироваться, Мачадо выдвинула на президентские выборы 2024 года своего соратника — профессора философии Корину Йорис, но власти отказались зарегистрировать и её. Тем не менее движение, созданное Мачадо, продолжило мобилизовать избирателей и международную поддержку.
В 2024–2025 годах Мачадо неоднократно заявляла, что вынуждена скрываться из-за угроз со стороны спецслужб. Несмотря на это, она продолжает влиять на политическую повестку — через видеообращения, международные контакты и сеть сторонников внутри страны.
Её позиция проста и последовательна: «Мы не хотим мести — мы хотим свободы». Мачадо говорит о необходимости полного демонтажа авторитарной системы, восстановлении правосудия и экономической реформе, которая вернёт Венесуэлу в мировое сообщество.
За свою гражданскую стойкость она удостоена ряда международных наград, включая Премию Вацлава Гавела, Премию Сахарова за свободу мысли.
Почему Трамп не получил эту награду?
Ранее отмечалось, что, согласно данным Polymarket, шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира оценивались в 3%.
Представитель Нобелевского комитета объяснил, почему не выбрали президента Трампа для получения премии: "За всю историю Нобелевской премии мира комитет ежегодно получает тысячи писем, пытающихся убедить, почему тот или иной человек подходит для награждения. Комитет устойчив к внешнему давлению и выбирает только того, кто соответствует духу Альфреда Нобеля".
Директор Института исследования проблем мира в Осло Нина Грегер говорит, что Трамп, неоднократно предпринимал действия, идущие вразрез с духом Нобелевской премии мира. Среди них — выход США из Всемирной организации здравоохранения, отказ от Парижского климатического соглашения и начало торговой войны против союзников. Всё это, по словам экспертов, никак не способствует укреплению международного мира и сотрудничества.
Кроме того, беспрецедентная кампания, которую Трамп развернул в попытке повлиять на решение Нобелевского комитета и фактически потребовать наградить себя премией, играет против него. «Такие кампании имеют скорее негативный, чем положительный эффект, — подтвердил агентству Reuters Асле Тойе, заместитель председателя действующего Норвежского Нобелевского комитета. — Мы обсуждаем это внутри комитета. Когда кандидаты слишком настойчиво добиваются премии, это вызывает у нас раздражение, а не уважение».
Завещание Альфреда Нобеля
Альфред Нобель, шведский инженер, изобретатель и филантроп (1833–1896), завещал, чтобы премию мира присуждали человеку или организации, «которая больше всего или лучше всего действовала для продвижения дружбы между народами, отмены или сокращения постоянных армий, а также для создания и содействия проведению мирных конгрессов».
Нобель при жизни получил более трёхсот патентов и прославился как создатель динамита — изобретения, сделавшего взрывчатку более безопасной и управляемой. Но именно успехи в оружейной промышленности заставили его задуматься, какое наследие он оставит после себя. Поэтому в конце жизни он распорядился, чтобы его состояние пошло на учреждение международных премий — в награду тем, кто приносит человечеству наибольшую пользу.
Как выбирают лауреатов
Нобелевские премии вручаются по шести направлениям: физика, химия, физиология или медицина, литература, мир и экономика (последняя добавлена позже — в 1968 году по инициативе Шведского национального банка). Все они символизируют стремление человека к знанию, справедливости и прогрессу, но именно премия мира остаётся самой эмоциональной и общественно значимой.
Выдвигать кандидатов на неё могут тысячи людей по всему миру — от членов правительств и парламентов до профессоров университетов и бывших лауреатов. Список номинантов держится в секрете целых пятьдесят лет.
Первая церемония вручения Нобелевских премий состоялась в 1901 году. Сегодня каждая Нобелевская премия сопровождается денежным вознаграждением в размере 11 миллионов шведских крон (примерно одного миллиона евро), а также дипломом и золотой медалью.