Завершается строительство променада на левом берегу Даугавы - когда рижане смогут оценить работу?

В организации «Город для людей» проектом в целом довольны рассказал член ее правления Брунис Кибилдс: «Была приведена в порядок территория около Даугавы, которая сильно деградировала. Река стала была гораздо более доступной. Создан, так сказать, зеленый коридор от Каменного моста до дороги на Кекаву и с продолжением по улице Зиепниеккална, и дальше на юг (…). Конечно, не без недостатков. К сожалению, из-за неясности в связи с Rail Baltica не был перестроен участок около мостика через канал Килевейна — там, к сожалению, пока останутся ступеньки. Велосипедистам и людям, которым важна доступность среды, будет очень трудно перемещаться по этому участку».