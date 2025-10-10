Почему люди их боятся? Исследование выяснило, что на самом деле не так с ветрогенераторами

Результаты анализа оказались однозначными: инфразвук не оказывает негативного влияния на здоровье. "Связь между инфразвуком и нарушениями здоровья оказалась довольно четкой - она отсутствует. Ни в одном из экспериментов, даже с гораздо более сильным инфразвуком, не было зафиксировано негативного воздействия на здоровье", - подчеркнула специалист по гигиене окружающей среды Трийн Вебер. По ее словам, было проанализировано 13 исследований, и на их основе можно с уверенностью утверждать, что бояться инфразвука не стоит.