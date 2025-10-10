Почему люди их боятся? Исследование выяснило, что на самом деле не так с ветрогенераторами
Согласно исследованию, проведенному в Эстонии, местных жителей, проживающих вблизи ветряных турбин, беспокоит не столько неслышимый инфразвук, сколько обычный, слышимый шум, издаваемый ветряками. Об этом сообщает rus.err.ee.
Инфразвук не влияет на здоровье
В общественном обсуждении, сопровождающем строительство ветропарков, на протяжении многих лет одной из главных тем обеспокоенности остается страх перед невидимым и неслышимым инфразвуком. Распространено мнение, что именно он может вызывать различные проблемы со здоровьем. Чтобы разобраться в этом вопросе, ученые Тартуского университета подготовили систематический обзор научной литературы по этой теме.
"Мы собрали лучшие исследования, которые на данный момент существуют в мире по этой теме, и проанализировали их выводы", - объяснил методологию профессор кафедры здоровья окружающей среды Тартуского университета Ханс Орру.
Результаты анализа оказались однозначными: инфразвук не оказывает негативного влияния на здоровье. "Связь между инфразвуком и нарушениями здоровья оказалась довольно четкой - она отсутствует. Ни в одном из экспериментов, даже с гораздо более сильным инфразвуком, не было зафиксировано негативного воздействия на здоровье", - подчеркнула специалист по гигиене окружающей среды Трийн Вебер. По ее словам, было проанализировано 13 исследований, и на их основе можно с уверенностью утверждать, что бояться инфразвука не стоит.
Лишний шум никому не нужен
Хотя миф о вреде инфразвука был опровергнут исследованием, это не означает, что ветропарки вовсе не оказывают никакого влияния. Анализ подтвердил, что основным фактором беспокойства является обычный, слышимый шум.
"Мы действительно увидели связь именно со слышимым шумом. Нарушения сна в первую очередь связаны с тем, что человек слышит этот звук", - подтвердила Вебер.
Кроме того, в некоторых исследованиях была указана возможная связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако, как отмечают ученые, таких данных пока недостаточно, и причинно-следственная связь не доказана.
Поскольку инфразвук не воспринимается человеческим ухом, легко предположить, что на человека влияет именно этот "таинственный" шум. "На самом деле мы слышим именно обычный, слышимый шум, и именно он влияет на людей", - пояснил Орру.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии хотят ограничить установку новых ветрогенераторов. Строители ветропарков в панике.