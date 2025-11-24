Водитель Bolt пережил непростую ситуацию - ребенок родился прямо в такси
Беременная женщина, которая всего полчаса назад была выписана из больницы, неожиданно поняла: роды начались всерьёз — и срочно нужно возвращаться обратно.
В Лорише, городе неподалёку от португальской столицы Лиссабона, произошёл случай, который похож на сюжет из фильма. Беременная женщина, которая всего полчаса назад вернулась из больницы, вдруг поняла, что нужно срочно возвращаться обратно. Семья вызвала машину Bolt, рассчитывая быстро добраться до больницы São Francisco Xavier. Но малыш решил иначе.
По словам водителя Энрике, всё произошло стремительно. В салоне поднялась паника, а через мгновение послышались первые крики новорожденного — ребёнок появился на свет ещё до того, как автомобиль доехал до приёмного отделения. Водитель признаётся: ситуация была стрессовой, но он старался сохранять спокойствие и как можно быстрее доставить маму и малыша к врачам.
Эта внеплановая «автомобильная» история завершилась не только благополучно, но и неожиданно душевно. Португальский офис Bolt сообщил: родители решили назвать сына в честь водителя — Давид Энрике (David Henrique).
Сервис отправил семье поздравления и подарочный набор для малыша, а водителю пообещал компенсировать расходы на уборку салона и выплатить премию — как никак он принял роды на рабочем месте. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо, оба уже выписаны и отдыхают дома после самого стремительного и запоминающегося пути в роддом.