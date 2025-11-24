Водитель Bolt пережил непростую ситуацию - ребенок родился прямо в такси

По словам водителя Энрике, всё произошло стремительно. В салоне поднялась паника, а через мгновение послышались первые крики новорожденного — ребёнок появился на свет ещё до того, как автомобиль доехал до приёмного отделения. Водитель признаётся: ситуация была стрессовой, но он старался сохранять спокойствие и как можно быстрее доставить маму и малыша к врачам.