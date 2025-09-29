В Латвии хотят ограничить установку новых ветрогенераторов. Строители ветропарков в панике

«Размещение ветропарков должно решаться на уровне территориального планирования самоуправлений, на основе объективных данных, оценок воздействия на среду и интересов общества, а не механических квот. Введение квот только увеличит бюрократию и затормозит привлечение инвестиций, в то время как у самоуправлений уже сейчас есть инструменты, позволяющие сбалансировать развитие территорий с потребностями жителей и требованиями по охране природы», — подчеркивает руководитель VEA Томс Набургс.