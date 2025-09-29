В Латвии хотят ограничить установку новых ветрогенераторов. Строители ветропарков в панике
На этой неделе в комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике будет рассмотрен вопрос о введении в закон «Об оценке воздействия на окружающую среду» системы квот, предполагающей ограничение мощностей ветряных электростанций до 2029 года. Ассоциация ветроэнергетики Латвии (VEA) призывает не поддерживать это предложение, выдвинутое Министерством климата и энергетики (KEM).
Нехорошая система
Как считает ассоциация, планируемые поправки заменяют реальную оценку воздействия на окружающую среду и общество механической системой квот, определяя, какую мощность можно устанавливать, независимо от особенностей конкретной территории.
«Предложенное регулирование создаст искусственный дефицит уже в ходе процесса оценки воздействия на среду (ОВНС), предоставив преимущество проектам, которые получили одобрение раньше, независимо от их финансовых возможностей. В то время как новые проекты окажутся заблокированными, даже имея достаточное финансирование, поддержку общества и положительную оценку ОВНС», — поясняет член правления VEA Ренарс Урбанович.
Ассоциация отмечает, что система квот не отражает реального спроса и предложения на рынке. Такой подход тормозил бы реализацию качественных проектов, создавал бы непрозрачность в принятии решений, дублировал бы уже существующие инструменты территориального планирования самоуправлений и способствовал бы коррупционным рискам.
«Размещение ветропарков должно решаться на уровне территориального планирования самоуправлений, на основе объективных данных, оценок воздействия на среду и интересов общества, а не механических квот. Введение квот только увеличит бюрократию и затормозит привлечение инвестиций, в то время как у самоуправлений уже сейчас есть инструменты, позволяющие сбалансировать развитие территорий с потребностями жителей и требованиями по охране природы», — подчеркивает руководитель VEA Томс Набургс.
Все пошли в суд
«Разработчики в Латвии уже вложили значительные ресурсы, полагаясь на действующее регулирование, которое не предусматривало квотной системы. Ее введение фактически заблокирует уже начатые проекты, не позволив реализовать планы, в которые вложены средства и по которым приняты юридические обязательства. Это противоречит принципам правовой уверенности и соразмерности, подрывая базовые основы стабильной предпринимательской среды в стране», — отмечает Т. Набургс.
Такой шаг может привести к риску международных судебных процессов против Латвии и существенным компенсациям инвесторам. Кроме того, предлагаемые поправки противоречат практике Конституционного суда и основным принципам Закона об энергетике, который предусматривает ясное, предсказуемое и юридически устойчивое регулирование в энергетической отрасли.
До 2030 года в Латвии прогнозируется не более 180 ветротурбин общей установленной мощностью около 1200 МВт. Сам факт, что начато много процессов ОВНС, не означает, что все они получат одобрение. Реализация проектов будет зависеть от сетевой мощности, результатов оценок воздействия, ограничений со стороны военных, поддержки населения и доступности финансирования. "Таким образом, введение квотной системы — неадекватное и необоснованное решение, которое разработчики намерены оспаривать в Конституционном суде", - говорится в заявлении ассоциации.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что ушлые иностранцы придумали способ, как раскрутить жителей Латвии на установку ветрогенераторов.