Ушлые иностранцы придумали способ, как раскрутить жителей Латвии на установку ветрогенераторов
Как сообщает rus.err.rr, Латвия отстает от других стран Балтии в строительстве ветряных парков. Но эстонские фирмы уже приобрели участки лесов, на которых их планируется строить.
Как рассказал руководитель Латвийской ассоциации ветроэнергетики Томс Набургс, сейчас в Латвии развиваются прежде всего ветропарки на земле, так как они дешевле и не требуют поддержки государства. Чтобы уменьшить сопротивление местных жителей, инвесторы приобрели большое количество участков леса для строительства таких парков. Тем не менее сотрудничество между Latvenergo и компанией Latvijas valsts meži прекратилось, а из-за различного толкования порядка продажи лесных территорий дело дошло до суда.
"По сравнению с другими странами Балтии у нас построено мало новых мощностей. В Латвии сейчас мощность ветряных парков составляет всего 140 мегаватт, а в Литве она в 10 раз больше", – добавил Набургс.
Тем временем, в море продолжается совместный проект Эстонии и Латвии ELWIND, в рамках которого сейчас оцениваются воздействие и условия строительства ветряного парка.
"Латвия разработала план развития энергетики до 2050 года. Там мы предусмотрели строительство на море до 2000 мегаватт мощности. Совместный проект Эстонии и Латвии ELWIND должен покрыть 1000 мегаватт. Эти морские ветряные парки планируется построить в течение ближайших 10 лет", – сказала заместитель государственного секретаря Министерства климата и энергетики Латвии Лига Розентале.
В Латвии население встречает идеи строительства ветрогенераторов в основном в штыки. Так, как писал Otkrito.lv, в Тукумсе возмущенные жители подарили строителям ветрогенераторов... гроб.