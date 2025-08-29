Ушлые иностранцы придумали способ, как раскрутить жителей Латвии на установку ветрогенераторов

Как рассказал руководитель Латвийской ассоциации ветроэнергетики Томс Набургс, сейчас в Латвии развиваются прежде всего ветропарки на земле, так как они дешевле и не требуют поддержки государства. Чтобы уменьшить сопротивление местных жителей, инвесторы приобрели большое количество участков леса для строительства таких парков. Тем не менее сотрудничество между Latvenergo и компанией Latvijas valsts meži прекратилось, а из-за различного толкования порядка продажи лесных территорий дело дошло до суда.