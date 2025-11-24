Исполнитель главной роли в фильме "Зита и Гита" не дожил пары недель до 90-летия
Скончался один из величайших актеров индийского кино Дхармендра (полное имя — Дхармендра Кевал Кришан Деол). Ему было 89 лет. Легендарный артист, которого любовно называли "Железным человеком" Болливуда, ушел из жизни в своем доме в Мумбаи после продолжительной болезни.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал смерть Дхармендры «концом целой эры в индийском кино». В своём обращении он отметил: «Он был культовой фигурой кинематографа, феноменальным актёром, который привносил шарм и глубину в каждую свою роль». Известный режиссёр Каран Джохар охарактеризовал его как «настоящую легенду индийского кино» и «воплощение героя в массовом кинематографе».
Его дебют состоялся в 1960 году, но настоящая слава пришла после фильма «Бандини» (1963), где его роль тюремного врача получила признание критиков. Прорыв в качестве героя боевиков произошёл благодаря фильму «Цветок и камень» (1966), который принёс ему прозвище «Железный человек». Его атлетическое телосложение и готовность выполнять трюки выделяли его среди актёров той эпохи.
Помимо боевиков, Дхармендра блистал в романтических ролях и комедиях, таких как «Чупке чупке» (1975), демонстрируя безупречное чувство юмора и универсальность таланта.
Дхармендра успел сыграть более чем в 250 фильмах, включая известные в СССР картины «Зита и Гита», «Мой любимый раджа», «Месть и закон» и другие.
За выдающийся вклад в индийское кино Дхармендра был удостоен множества наград, включая премию Filmfare за жизненные достижения (1997) и Падма бхушан — третьей по значимости гражданской награды Индии (2012).
Даже в преклонном возрасте Дхармендра продолжал сниматься, часто появляясь на экране вместе со своими сыновьями. Его последней работой стал военный эпос «Иккис» режиссёра Шрирама Рагхавана, который должен выйти на экраны в декабре 2025 года — уже посмертно.
Ранее в ноябре актёр был госпитализирован с проблемами дыхания, но затем выписан на домашнее лечение. На церемонии кремации в крематории Виле Парле в Мумбаи присутствовали члены семьи, включая жену Хему Малини, а также звёзды Болливуда: Амитабх Баччан, Салман Кхан и многие другие.