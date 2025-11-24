Исполнитель главной роли в фильме "Зита и Гита" не дожил пары недель до 90-летия

Его дебют состоялся в 1960 году, но настоящая слава пришла после фильма «Бандини» (1963), где его роль тюремного врача получила признание критиков. Прорыв в качестве героя боевиков произошёл благодаря фильму «Цветок и камень» (1966), который принёс ему прозвище «Железный человек». Его атлетическое телосложение и готовность выполнять трюки выделяли его среди актёров той эпохи.