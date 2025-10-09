Скорая помощь станет быстрее: NMPD вводит "пункты ожидания" по всей Латвии
Чтобы повысить оперативность — скорость, с которой бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) способны прибывать на вызовы, представляющие угрозу жизни, служба продолжает расширять сеть своих пунктов и внедряет новое решение — пункты ожидания.
Этим летом NMPD создала новый пункт бригады в Яунмарупе, а в октябре начнет работу пункт в Баложи. Таким образом, за последние семь лет по всей Латвии создано уже 12 новых мест дислокации бригад, что приближает медицинскую помощь к жителям там, где раньше быстрое прибытие было затруднено. В целом по стране уже действует более 100 пунктов NMPD — стационарных баз, где бригады могут пополнять запасы медикаментов, проходить обучение и отдыхать между вызовами.
Сначала сеть развивалась преимущественно в сельских районах, где на скорость реагирования влияли большие расстояния и состояние дорог — например, в Мурмастене, Синоле, Дрицане, Павилосте, Сабиле, Лиелплатоне и Яунелгаве. В последние годы акцент делается на пригороды Риги и быстро растущие населенные пункты — Озолниеки, Икшкиле, Ильгюциемс (Рига), Яунмарупе и Баложи.
Одновременно в рамках пилотного проекта служба развивает новое решение — пункты ожидания. Это означает, что бригады NMPD будут все чаще находиться не только на базах, но и вне помещений — в автомобиле, ближе к потенциальным пациентам: в городской среде, у трасс, в сельской местности и других местах. В таких точках дежурство проходит по ротационному принципу — как только одна команда выезжает на вызов, на ее место прибывает другая. Цель одна — приблизить бригады к жителям, чтобы пациенты в критических состояниях получали помощь как можно быстрее.
На данный момент пункты ожидания действуют в двух местах — в Даугавпилсе (район Эспланада) и в окрестностях Риги, между Золитуде и Имантой. Первые результаты показывают, что время реагирования стало молниеносным: в Даугавпилсе с июля бригады выезжали с этих точек уже 752 раза, а в Риге с 1 октября выполняется в среднем 5–7 вызовов в день. После получения вызова бригады выезжают в течение 15–30 секунд и прибывают на место в среднем за 7 минут, а иногда — всего за 2–3 минуты.
Директор NMPD Лиене Ципуле: «Хотя у нас есть стационарные базы, наши бригады находятся в постоянном движении и не привязаны к одному месту. Это позволяет нам из года в год повышать оперативность. От нашей скорости нередко зависит человеческая жизнь. Поэтому мы и дальше будем делать всё возможное, чтобы помощь достигала пациента в критической ситуации как можно быстрее. Расширение сети и новые решения мобильности помогают реагировать эффективнее».
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери: «Служба неотложной медицинской помощи последовательно повышает свою оперативность и совершенствует сеть бригад, внедряя новые подходы, чтобы каждый житель в критический момент получил помощь вовремя и безопасно. Особое внимание уделяется размещению бригад в регионах и приграничных районах. Важно, чтобы помощь быстро достигала и отдаленных территорий, поэтому рассматривается возможность создать дополнительную бригаду, например, в Индре».
Расширение сети бригад и внедрение пунктов ожидания осуществляется в рамках существующих ресурсов, без дополнительного финансирования. Реализовать эти меры удалось, в том числе, благодаря гибкому распределению ресурсов, например, работе двух человек в одной выездной команде.
Напоминаем: вызвать скорую помощь можно по телефону 113, если человек без сознания, наблюдается опасное кровотечение, затрудненное дыхание, тяжелая травма (ДТП, поражение электричеством, пожар и др.), внезапная боль в груди (возможный инфаркт), внезапная слабость одной стороны тела (возможный инсульт) или в любой другой ситуации, когда существует угроза жизни и необходима немедленная медицинская помощь.