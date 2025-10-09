Скорая помощь станет быстрее: NMPD вводит "пункты ожидания" по всей Латвии

Одновременно в рамках пилотного проекта служба развивает новое решение — пункты ожидания. Это означает, что бригады NMPD будут все чаще находиться не только на базах, но и вне помещений — в автомобиле, ближе к потенциальным пациентам: в городской среде, у трасс, в сельской местности и других местах. В таких точках дежурство проходит по ротационному принципу — как только одна команда выезжает на вызов, на ее место прибывает другая. Цель одна — приблизить бригады к жителям, чтобы пациенты в критических состояниях получали помощь как можно быстрее.