В Латвии начался сезон гриппа - случаи заболевания зарегистрированы в Риге, Елгаве и Даугавпилсе
На прошлой неделе в Латвии были зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом в этом сезоне, сообщили эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Клинически грипп был подтверждён у семи пациентов — это 9,9 случая на 100 000 жителей, что меньше, чем в аналогичный период прошлого сезона (15,6). Большинство случаев зарегистрированы в Риге, по одному — в Елгаве и Даугавпилсе.
Общая распространённость острых респираторных инфекций (ОРИ) в стране остаётся низкой. В рамках мониторинга в 44 семейных врачебных практиках пациенты с симптомами ОРИ составляли 18% от всех обратившихся за амбулаторной помощью. С другими респираторными инфекциями на прошлой неделе обратились 856 пациентов. Пневмонией заболели 30 человек — примерно вдвое меньше, чем годом ранее.
В десяти больницах, участвующих в мониторинге, было госпитализировано 135 пациентов с тяжёлыми острыми респираторными инфекциями (SARI), что составляет 3,2% от общего числа госпитализированных (в прошлом году — 4,4%). Большинство пациентов были в возрасте 65 лет и старше (43%) или 15–64 лет (33%). При тестировании на грипп положительный результат выявлен в одном случае (0,5%), на SARS-CoV-2 — у 7,7% обследованных.
Рекомендации по профилактике:
- Соблюдать гигиену рук: часто мыть или дезинфицировать руки, обучать этому детей; не трогать лицо грязными руками.
- При кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, затем выбрасывать её и мыть руки; если салфетки нет — использовать локоть.
- Часто проветривать помещения (несколько раз в день, широко открывая окна для циркуляции свежего воздуха).
- Использовать подходящие чистящие и дезинфицирующие средства, особенно тщательно очищать поверхности, к которым часто прикасаются (дверные ручки, краны, столешницы, спинки стульев и т.д.).
- Соблюдать дистанцию и избегать переполненных мест, особенно людям с повышенным риском тяжёлого течения болезни (пожилые, хронически больные, беременные).
- Избегать близкого контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторных заболеваний.
- Следить за своим самочувствием и не посещать работу или общественные места даже при лёгких признаках болезни (кашель, боль в горле, повышенная температура).
- При симптомах острой инфекции рекомендуется самоизоляция на весь период болезни и ещё 24 часа после исчезновения симптомов (при условии, что не принимаются жаропонижающие препараты).
- По возможности позволять сотрудникам работать удалённо, если у них есть симптомы инфекции или они контактировали с больным Covid-19.
- В медицинских учреждениях и на рабочих местах можно рекомендовать ношение масок или респираторов в помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию.
- Вакцинация — эффективный способ защитить себя от тяжёлого течения болезни и улучшить общее состояние общественного здоровья.
Подробнее о вакцинации против COVID-19 и гриппа можно прочитать на сайте SPKC: https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19 и https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinacija-pret-gripu-un-covid-19.
Работодателям рекомендуется напомнить сотрудникам о необходимости соблюдать правила личной гигиены и профилактики инфекций.