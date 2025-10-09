В Латвии начался сезон гриппа - случаи заболевания зарегистрированы в Риге, Елгаве и Даугавпилсе

В десяти больницах, участвующих в мониторинге, было госпитализировано 135 пациентов с тяжёлыми острыми респираторными инфекциями (SARI), что составляет 3,2% от общего числа госпитализированных (в прошлом году — 4,4%). Большинство пациентов были в возрасте 65 лет и старше (43%) или 15–64 лет (33%). При тестировании на грипп положительный результат выявлен в одном случае (0,5%), на SARS-CoV-2 — у 7,7% обследованных.