Секонд-хенд 2.0: как собрать премиальный образ из винтажа (карта проверенных мест в Риге)

Вообще есть три вещи, за которыми я всегда охочусь в секонд-хендах: клетчатые рубашки, пиджаки и костюмы, кожа и шубы. И стоит признать - рижанам повезло. Весной я ездила в Берлин в шопинг-тур по винтажным магазинам, и там цены ощутимо выше, чем у нас. Так что Рига - настоящий рай для тех, кто любит искать и находить.