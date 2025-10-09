Латвия создает AI-систему, которая распознает риск суицида и ускоряет помощь
Пациенты с психиатрическими жалобами сейчас поступают к психиатру в порядке очереди, независимо от тяжести их состояния. В результате люди с серьезными расстройствами здоровья часто ожидают помочь дольше, чем было бы желательно в соответствии с отраслевыми рекомендациями. В свою очередь есть пациенты, получающие помочь в учреждениях вторичной медицинской помощи, которую могли бы оказывать другие специалисты по ментальному здоровью.
Такая система создает дополнительную нагрузку на медицинский персонал и систему в целом. Чтобы изменить эту ситуацию, латвийский разработчик решений на базе искусственного интеллекта Apply в сотрудничестве с Национальным центром психического здоровья (NPVC) разрабатывает PsyLo - систему триажа на базе искусственного интеллекта, помогающую определить, насколько срочно каждый пациент нуждается в помощи врача. Это значит, что пациенты с высоким риском, например, риском суицидального поведения или острыми психическими расстройствами, смогут обратиться к специалисту в приоритетном порядке.
Предполагается, что PsyLo будет свободно доступен на сайтах пяти психиатрических больниц Латвии, позволяя каждому записаться на примем к психиатру в удобное для себя время и в удобном месте, заполнив онлайн-анкету триажа. Для этого надо будет ответить на вопросы, каждый последующий из которых будет составляться индивидуально, на основе предыдущих ответов человека. В зависимости от ситуации, этот процесс оценки или триажа будет занимать всего несколько минут. Система с помощью искусственного интеллекта проанализирует полученные ответы и организует запись пациента в соответствии с категориями риска. В результате все пациенты будут поставлены в очередь в соответствии с приоритетом и индивидуальными потребностями, что позволит системе здравоохранения эффективнее реагировать на более срочные случаи и уделять внимание тем, кому оно необходимо больше всего. Важно подчеркнуть, что поступившие в инструмент триажа Psylo ответы и решения будут рассматриваться медицинским работником, и всем заполнившим заявку будет предоставлена обратная связь по результатам триажа. В то же время медицинский работник на практике оценит, как обеспечить пациенту необходимый визит в указанное в результате триажа время.
"Для одних консультация психиатра - шаг к улучшению качества жизни, а для других - вопрос жизни, а иногда и смерти. Сейчас в Латвии независимо от проблемы существует единая очередь к специалистам. Новый инструмент позволит продолжить предоставление психиатрических консультаций всем желающим, при этом как можно скорее оказывая помощь в острых случаях. В мире уже существуют различные инструменты триажа пациентов, но PsyLo является инновацией в масштабах Латвии и Европы. Его преимуществом является применение био-психо-социального подхода - алгоритм учитывает не только медицинские симптомы, но также психологические и социальные факторы, влияющие на здоровье человека. К тому же он будет опираться на данные латвийских пациентов и будет работать под контролем специалиста, таким образом объединяя мощь искусственного интеллекта с клиническим опытом. Уникальным является то, что решение разрабатывается и апробируется специально для потребностей системы психиатрической помощи в Латвии, с потенциалом, позволяющим позднее адаптировать его для работы и в других отраслях медицины, например, в практике семейных врачей. В краткосрочной перспективе это позволит сконцентрировать ресурсы специалистов, а в долгосрочной - проводить раннюю диагностику, быстрее начинать лечение и снижать неблагоприятные исходы заболеваний", - отмечает Лиене Силе, руководитель Научного института психического здоровья Национального центра психического здоровья.
Разработчики проекта отмечают, что, с учетом специфики темы, самой сложной задачей была передача знаний врача инструменту на базе искусственного интеллекта. Корректное обучение алгоритмов не могло бы осуществляться без тесного ежедневного сотрудничества с медицинскими специалистами.
"Разработка PsyLo происходит в несколько этапов. На первом этапе был создан инструмент описания и маркировки данных, который на основе данных из историй болезней пациентов готовит примеры для обучения алгоритма. Это один из наиболее важных шагов для того, чтобы решение могло учиться на опыте экспертов и прогнозировать приоритет пациента в процессе триажа. Затем создается сам инструмент искусственного интеллекта, который, на основе алгоритма и данных обучения осуществляет распределение пациентов по приоритету. Параллельно мы также разрабатывали практические функции, например, поступающие лечебному персоналу автоматические предупреждения в критических случаях. Сейчас мы тестируем решение и постепенно внедряем его в среду NPVC, чтобы затем успешно задействовать его и на сайтах остальных больниц. Мы ожидаем, что разработка решения завершится в ближайшие месяцы", - объясняет Агнис Якубовичс, владелец Apply.
Ожидается что в результате проекта пациенты с острыми заболеваниями будут получать не только более быстрый доступ к психиатру, своевременную диагностику, но и более персонализированную помощь. Это будет означать сокращение времени нахождения в стационаре, более высокое качество жизни и повышение удовлетворенности доступностью услуги. Специалистам, в свою очередь, PsyLo позволит эффективнее организовывать потоки пациентов, снизить нагрузку и одновременно повысить качество услуги без привлечения дополнительных человеческих ресурсов.
Для оценки достигнутого прогресса в проекте намечены как количественные, так и качественные цели. Будет оцениваться количество пациентов, поступающих к психиатру в приоритетном порядке, сокращение дней госпитализации и дней нетрудоспособности, а также уменьшение количества необоснованных визитов. Количественные показатели будут включать в себя повышение удовлетворенности пациентов, уменьшение нагрузки на медиков и улучшение качества медицинской помощи.
Текущие инвестиции проекта используются на начальном этапе - для разработки алгоритма, создания базы данных и подготовки к пилотному запуску в пяти психиатрических больницах Латвии. В будущем дополнительное финансирование потребуется для масштабирования системы, ее интеграции с другими медицинскими учреждениями и регулярного обслуживания. Кроме того, предполагается, что в долгосрочной перспективе решение позволит более целенаправленно использовать ресурсы здравоохранения, сокращая количество дней госпитализации и выплаты в связи с нетрудоспособностью, а также уменьшить экономическое бремя психологических расстройств для общества.