Латвия создает AI-систему, которая распознает риск суицида и ускоряет помощь

Предполагается, что PsyLo будет свободно доступен на сайтах пяти психиатрических больниц Латвии, позволяя каждому записаться на примем к психиатру в удобное для себя время и в удобном месте, заполнив онлайн-анкету триажа. Для этого надо будет ответить на вопросы, каждый последующий из которых будет составляться индивидуально, на основе предыдущих ответов человека. В зависимости от ситуации, этот процесс оценки или триажа будет занимать всего несколько минут. Система с помощью искусственного интеллекта проанализирует полученные ответы и организует запись пациента в соответствии с категориями риска. В результате все пациенты будут поставлены в очередь в соответствии с приоритетом и индивидуальными потребностями, что позволит системе здравоохранения эффективнее реагировать на более срочные случаи и уделять внимание тем, кому оно необходимо больше всего. Важно подчеркнуть, что поступившие в инструмент триажа Psylo ответы и решения будут рассматриваться медицинским работником, и всем заполнившим заявку будет предоставлена обратная связь по результатам триажа. В то же время медицинский работник на практике оценит, как обеспечить пациенту необходимый визит в указанное в результате триажа время.