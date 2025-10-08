Инфляция в Латвии остается на уровне 4,1% - мы платим больше за кофе, птицу и электричество

Наиболее существенное влияние на изменение уровня цен в сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025 года оказали цены на одежду и обувь (+0,2 процентного пункта, п. п.), на услуги здравоохранения (+0,1 п. п.), на товары и услуги, связанные с жильем (+0,1 п. п.), цены в сфере образования (+0,1 п. п.), а также цены на транспортные товары и услуги (-0,2 п. п.) и обустройство жилья (-0,1 п. п.).