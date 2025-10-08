Братья Спиридоновы: журналисты раскрыли новые детали о сыновьях Путина и Кабаевой и показали их фото

Также журналисты напоминают, что и старшие дочери Путина от первого брака также живут под другими фамилиями. Екатерина Тихонова и Мария Воронцова используют вымышленные имена, чтобы скрыть свою принадлежность к президентской семье. Кроме того, у Путина есть ещё внебрачная дочь Елизавета Розова, которая некоторое время жила во Франции под именем Елизавета Руднова — вероятно, в честь петербургского медиаменеджера и близкого друга президента Олега Руднова, умершего в 2015 году.