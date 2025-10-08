Братья Спиридоновы: журналисты раскрыли новые детали о сыновьях Путина и Кабаевой и показали их фото
В день 73-летия Владимира Путина независимые журналисты раскрыли новые подробности о его сыновьях от Алины Кабаевой, зарегистрированных под фамилией Спиридоновы.
В день 73-летия Владимира Путина российские журналисты обнародовали новые подробности о его младших детях, рождённых от бывшей гимнастки Алины Кабаевой. Как сообщает издание «Агентство» со ссылкой на книгу Романа Баданина и Михаила Рубина «Царь собственной персоной», мальчики зарегистрированы под вымышленной фамилией Спиридоновы и носят имена Иван и Владимир.
По данным авторов расследования, фамилия Спиридоновы, вероятно, связана с именем деда президента России — Спиридона Ивановича Путина.
Первый сын, Иван, родился весной 2015 года в клинике Sant’Anna в швейцарском Лугано, а второй — Владимир — появился на свет в 2019 году в Москве.
Как отмечает «Агентство», дети Путина и Кабаевой живут в изоляции, большую часть времени проводя в президентских резиденциях — на Валдае или в Сочи. На территории валдайской усадьбы для них, по данным журналистов, построен деревянный дворец, спа-центр, детская зона и большой парк. За мальчиками ухаживает персонал — личные повара, водители и охрана из числа сотрудников службы безопасности президента. Ранее российские СМИ рассказывали, что, вероятно, сыновей Путина готовят к спортивной деятельности. Они занимаются с профессиональными тренерами: по гимнастике, плаванию и шахматам.
Фотографии Ивана и Владимира впервые опубликованы именно в книге Баданина и Рубина. Авторы отмечают, что мальчики лишь изредка появляются на публике, и получить их снимки удалось совсем недавно.
Также журналисты напоминают, что и старшие дочери Путина от первого брака также живут под другими фамилиями. Екатерина Тихонова и Мария Воронцова используют вымышленные имена, чтобы скрыть свою принадлежность к президентской семье. Кроме того, у Путина есть ещё внебрачная дочь Елизавета Розова, которая некоторое время жила во Франции под именем Елизавета Руднова — вероятно, в честь петербургского медиаменеджера и близкого друга президента Олега Руднова, умершего в 2015 году.
Ранее проект «Досье» сообщал о младших сыновьях, называя их Путиными, однако в новом расследовании уточняется, что официально они зарегистрированы как Спиридоновы.
Публикация книги «Царь собственной персоной» стала одним из самых обсуждаемых событий недели в России. В ней, помимо сведений о детях президента, приводятся фрагменты о личной жизни Путина, его отношениях с бывшей супругой Людмилой, а также о политических решениях и конфликтах, предшествовавших аннексии Крыма.