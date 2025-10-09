Алло, мы ищем сценариста: TV3 объявил конкурс идей для нового сериала
Канал TV3 объявил конкурс на создание нового латвийского сериала, премьера которого запланирована на весну 2027 года. Все желающие приглашаются представить проекты драм с элементами комедии, романтики и детектива.
Телевизионный канал TV3 объявил конкурс идей и продюсерских проектов для создания нового латвийского сериала, премьера которого запланирована на весну 2027 года, сообщает агентство LETA со ссылкой на представительницу канала Байбу Салениеце.
К участию приглашаются продюсеры и творческие команды с идеями сериала из не менее чем 50 серий в сезоне, каждая продолжительностью 26 минут. Планируется, что шоу будет выходить четыре раза в неделю и будет рассчитано на молодежную и взрослую аудиторию.
Предпочтительный жанр — драма с элементами комедии, романтики и детектива, действие которой разворачивается в современной Латвии.
По словам программной директорки TV3 Group Элины Екабсоне, при отборе заявок особое внимание будет уделено драматургическому и художественному качеству проекта, опыту команды, а также ясности реализации и современному визуальному решению.
Заявки на конкурс принимаются до 5 января 2026 года, 8:00 утра.
В заявке необходимо указать:
- описание идеи и её актуальность;
- основные сюжетные линии и характеристики персонажей;
- план развития сюжета на будущие сезоны;
- портфолио продюсерской группы и CV ключевых участников;
- план производства и смету расходов;
- описание художественного стиля и референсы.
Желательно также приложить сценарные планы двух–трёх серий с диалогами.