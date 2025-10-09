Алло, мы ищем сценариста: TV3 объявил конкурс идей для нового сериала
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Алло, мы ищем сценариста: TV3 объявил конкурс идей для нового сериала

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Канал TV3 объявил конкурс на создание нового латвийского сериала, премьера которого запланирована на весну 2027 года. Все желающие приглашаются представить проекты драм с элементами комедии, романтики и детектива.

Телевизионный канал TV3 объявил конкурс идей и продюсерских проектов для создания нового латвийского сериала, премьера которого запланирована на весну 2027 года, сообщает агентство LETA со ссылкой на представительницу канала Байбу Салениеце.

К участию приглашаются продюсеры и творческие команды с идеями сериала из не менее чем 50 серий в сезоне, каждая продолжительностью 26 минут. Планируется, что шоу будет выходить четыре раза в неделю и будет рассчитано на молодежную и взрослую аудиторию.

Предпочтительный жанр — драма с элементами комедии, романтики и детектива, действие которой разворачивается в современной Латвии.

По словам программной директорки TV3 Group Элины Екабсоне, при отборе заявок особое внимание будет уделено драматургическому и художественному качеству проекта, опыту команды, а также ясности реализации и современному визуальному решению.

Заявки на конкурс принимаются до 5 января 2026 года, 8:00 утра.

В заявке необходимо указать:

  • описание идеи и её актуальность;
  • основные сюжетные линии и характеристики персонажей;
  • план развития сюжета на будущие сезоны;
  • портфолио продюсерской группы и CV ключевых участников;
  • план производства и смету расходов;
  • описание художественного стиля и референсы.

Желательно также приложить сценарные планы двух–трёх серий с диалогами.

Темы

TV3

Другие сейчас читают