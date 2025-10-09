Алло, мы ищем сценариста: TV3 объявил конкурс идей для нового сериала

К участию приглашаются продюсеры и творческие команды с идеями сериала из не менее чем 50 серий в сезоне, каждая продолжительностью 26 минут. Планируется, что шоу будет выходить четыре раза в неделю и будет рассчитано на молодежную и взрослую аудиторию.