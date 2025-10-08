Тайники в лесу и килограммы кокаина: полиция арестовала самую крупную банду наркоторговцев в этом году

В ходе расследования установлено, что каждый участник группы выполнял определенную роль, а внутри преступной организации существовала четкая иерархия. Организатором преступной группы является мужчина 1988 года рождения. Он отвечал за ввоз наркотических веществ в Латвию, их распространение, а также управление денежными средствами, полученными от незаконной торговли. Другие участники группировки занимались распространением и хранением наркотиков. Среди задержанных также есть мужчины, которые отвечали за хранение веществ и устраивали тайники в лесных массивах.