Смертельное сыроедение: польская блогерша умерла на Бали - ее вес составлял всего 22 кг

История Каролины началась в Варшаве, где еще в подростковом возрасте она страдала от проблем с восприятием собственного тела и анорексии. Уже в 15 лет она писала в соцсетях: «Почему я плачу? Потому что я толстая». В 18 лет Каролина переехала в Великобританию, где заинтересовалась йогой и веганством. Однако стремление к «чистому питанию» со временем превратилось в навязчивую идею.