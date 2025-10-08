Смертельное сыроедение: польская блогерша умерла на Бали - ее вес составлял всего 22 кг
История польки Каролины Кржизак — трагическое напоминание о том, как навязчивая идея "чистого питания" и идеализированная худоба в соцсетях могут привести к смертельным последствиям.
27-летняя Каролина Кржизак, уроженка Польши и выпускница Лидского университета, умерла в декабре 2024 года в отеле на Бали после многолетней борьбы с расстройством пищевого поведения и увлечением так называемой фрукторианской диетой — режимом питания, при котором употребляются только сырые фрукты. К моменту смерти вес девушки составлял около 22 килограммов.
История Каролины началась в Варшаве, где еще в подростковом возрасте она страдала от проблем с восприятием собственного тела и анорексии. Уже в 15 лет она писала в соцсетях: «Почему я плачу? Потому что я толстая». В 18 лет Каролина переехала в Великобританию, где заинтересовалась йогой и веганством. Однако стремление к «чистому питанию» со временем превратилось в навязчивую идею.
В 19 лет она полностью перешла на фрукторианство — крайне ограниченную форму сыроедения, исключающую продукты, содержащие белки и жиры. Диетологи неоднократно предупреждают, что такая система питания вызывает серьезный дефицит жизненно важных веществ. Вес Каролины стремительно снижался, однако, несмотря на усилия родителей, девушка вновь и вновь возвращалась к своему рациону, вдохновляемая блогерами и онлайн-сообществами.
Её Instagram был наполнен фотографиями ярких смузи и фруктовых тарелок. Подписчики восхищались её худобой, оставляя комментарии вроде «какие красивые ключицы». Подобная «похвала» лишь усиливала саморазрушительные установки. Врачи позже выяснили, что Каролина страдала от остеопороза, выпадения волос, разрушения зубов и отека конечностей из-за дефицита белка.
В 2024 году девушка решила уехать из Польши — сначала на Тенерифе, затем на Бали, надеясь найти там единомышленников. Бали, известный как центр «великого оздоровления», с его сообществами сыроедов и изобилием фруктов, казался ей идеальным местом.
8 декабря 2024 года Каролина заселилась в отель Sumberkima Hill на севере Бали. Она забронировала номер и потребовала подавать ей только фрукты прямо в комнату. По словам персонала, девушка выглядела крайне истощенной и с трудом передвигалась — сотруднику пришлось помогать ей дойти до номера. Несмотря на настойчивые предложения вызвать врача, Каролина категорически отказывалась от медицинской помощи. Через три дня её тело нашли в комнате. Волосы поседели, кожа приобрела пятнистый оттенок.
Знакомые описывают Каролину как человека, глубоко вовлечённого в онлайн-сообщества сыроедов, где её состояние не осуждали, а наоборот — поощряли. Один из бывших участников таких групп подтвердил, что у девушки были тяжелые осложнения, включая остеопороз и дефицит альбумина.