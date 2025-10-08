Мнение: КОЗ была законной, заявления Tiesiskums - вымысел в попытке заработать
Эксперт Юрис Озолиньш назвал инициативу о возврате КОЗ (OIK) юридически необоснованной и направленной на извлечение прибыли, опровергнув утверждения, озвученные обществом Tiesiskums.
Введенная в Латвии компонента обязательной закупки (OIK, КОЗ) была законной, а инициатива общества Tiesiskums о её возврате необоснованна и направлена лишь на сомнительное получение прибыли, заявил в интервью агентству LETA энергетический эксперт Юрис Озолиньш.
Общество Tiesiskums, инициировавшее возврат якобы незаконно взимаемой КОЗ, ссылается на отчёт Европейской комиссии (ЕК) 2017 года, где, по их утверждению, указано, что государственная поддержка возобновляемой энергетики в форме КОЗ была незаконной, поскольку не была согласована с ЕК. Озолиньш подчеркнул, что «это абсолютный вымысел». Он пояснил, что в отчёте ЕК нет ни слова о том, что поддержка была незаконной. Упомянутый документ представлял собой ответ ЕК на уведомление Латвии о применении схемы поддержки ЕС в соответствии с директивами. В отчёте лишь отмечено, что Латвии следовало бы раньше уведомить о предоставлении конкретной поддержки.
На вопрос, права ли организация Tiesiskums, утверждая, что КОЗ была незаконной, Озолиньш ответил отрицательно. «Общество Tiesiskums состоит из юристов, которые не применяют логику, принятую в экономике или политике, и не руководствуются моральными нормами. В данном случае люди просто ухватились за отдельные слова», — сказал эксперт, подчеркнув, что авторы инициативы «собирают толпу под лозунгом: всё, что происходило в Латвии, было незаконным, и поэтому вы можете заработать».
Он также отметил, что параллельно инициаторы сеют панику и страх. «Я оцениваю эту инициативу как классический способ заработать деньги», — подчеркнул Озолиньш.