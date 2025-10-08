Мнение: КОЗ была законной, заявления Tiesiskums - вымысел в попытке заработать

Общество Tiesiskums, инициировавшее возврат якобы незаконно взимаемой КОЗ, ссылается на отчёт Европейской комиссии (ЕК) 2017 года, где, по их утверждению, указано, что государственная поддержка возобновляемой энергетики в форме КОЗ была незаконной, поскольку не была согласована с ЕК. Озолиньш подчеркнул, что «это абсолютный вымысел». Он пояснил, что в отчёте ЕК нет ни слова о том, что поддержка была незаконной. Упомянутый документ представлял собой ответ ЕК на уведомление Латвии о применении схемы поддержки ЕС в соответствии с директивами. В отчёте лишь отмечено, что Латвии следовало бы раньше уведомить о предоставлении конкретной поддержки.