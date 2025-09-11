Арнис Кактиньш об инициативе по возврату КОЗ: "Несправедливо платили абсолютно все"

Но, хотим мы того или нет, раз в четыре года проходят выборы, и многие политики начинают беспокоиться о своих креслах в парламенте, рейтингах и так далее. Тогда возникает необходимость понять, каково мнение общества, и нет ли чего-то такого, чем можно было бы обществу погладить по шерсти. Учитывая, что этот вопрос финансово касается абсолютно всех, это немаловажно. Домохозяйства используют электричество — почти нет таких, кто бы его не использовал. Конечно, есть люди, которые живут на улице, но они не ходят голосовать. А все остальные, кто платит за электричество, вовлечены.