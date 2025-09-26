Интерес огромный! В Латвии продлили регистрацию для возврата незаконно взысканного КОЗ

По его словам, интерес к инициативе оказался огромным. «От имени общества Tiesiskums.lv хочу поблагодарить более 50 тысяч домохозяйств и юридических лиц, которые уже подписали договоры, а также свыше 11 тысяч, подавших заявки на подписание. Мы осознаем свою ответственность перед 140 тысячами жителей из более чем 60 тысяч семей. Общество и наши адвокаты сделают всё законно допустимое, чтобы как можно быстрее вернуть незаконно взысканный КОЗ», — отметил Мадарс Даушканс.