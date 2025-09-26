Интерес огромный! В Латвии продлили регистрацию для возврата незаконно взысканного КОЗ
Общество Tiesiskums.lv объявило о продлении регистрации для жителей Латвии, желающих вернуть неправомерно взысканные платежи OIK (КОЗ, компонент обязательной закупки электроэнергии). Подать заявку можно до конца этого года, сообщает член правления организации Мадарс Даушканс.
По его словам, интерес к инициативе оказался огромным. «От имени общества Tiesiskums.lv хочу поблагодарить более 50 тысяч домохозяйств и юридических лиц, которые уже подписали договоры, а также свыше 11 тысяч, подавших заявки на подписание. Мы осознаем свою ответственность перед 140 тысячами жителей из более чем 60 тысяч семей. Общество и наши адвокаты сделают всё законно допустимое, чтобы как можно быстрее вернуть незаконно взысканный КОЗ», — отметил Мадарс Даушканс.
В связи с высокой активностью регистрация продлена до конца года. Представители общества планируют продолжить встречи во всех регионах Латвии. Уже в ближайшее время начнется сбор доказательств по заявлениям тех, кто успел зарегистрироваться до 1 октября.
Даушканс призвал жителей посетить сайт tiesiskums.lv и зарегистрироваться для участия в процессе возврата средств.