Приграничные регионы рискуют остаться без круглосуточной медицинской помощи; в Балвском крае - тяжелая ситуация

Приемное отделение Балвской больницы обслуживает в среднем 600 пациентов в месяц, и расходы на одного пациента не относятся к самым высоким в стране. Количество проведённых процедур также демонстрирует положительную тенденцию. «Мы рискуем оставить без круглосуточной помощи огромный регион с населением в 50 тысяч человек. Что бы, например, сказали Огрский или Елгавский края, если бы им заявили, что у них больше не будет ни детского, ни родильного отделения, ни круглосуточной хирургии», — подчеркнул в интервью 360TV Ziņas председатель правления объединения больниц Балви и Гулбене Маргерс Зейтманис.