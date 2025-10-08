Приграничные регионы рискуют остаться без круглосуточной медицинской помощи; в Балвском крае - тяжелая ситуация
Настало время совместными усилиями бороться за права жителей — с таким призывом самоуправление Балвского края начало сбор подписей с требованием сохранить круглосуточное отделение стационара Балвской больницы, сообщает 360TV Ziņas.
В очередном плане реорганизации Министерства здравоохранения в целях экономии предусмотрено понижение уровня нескольких латвийских больниц, в том числе Балвской. Там не скрывают, что закрытие круглосуточного стационара приведёт к росту смертности, так как ближайшие больницы находятся более чем в часе езды.
В открытом письме самоуправление Балвского края заявляет: «Инициатива Министерства здравоохранения преобразовать Балвскую больницу в дневной стационар неприемлема — это ставит под угрозу доступ жителей к своевременной и качественной медицинской помощи. SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība соответствует статусу больницы III уровня, и Балвская больница в последние годы постоянно развивалась — были сделаны значительные инвестиции в инфраструктуру, модернизирована материально-техническая база и повышен уровень услуг. Также, согласно отчету Государственного контроля, SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība не получало замечаний о серьезных нарушениях.
Сокращение мощностей больницы угрожает доступности качественной медицинской помощи для жителей восточной приграничной зоны, противоречит планам по укреплению государственной безопасности и приграничных территорий, и может привести к необратимым последствиям в случае экстренных ситуаций».
Из отдаленных волостей Балвского края дорога до Балвской больницы занимает около 25 минут, но путь до Резекне или Валмиеры может привести к потере критически важного времени. Из Жигури до Валмиерской больницы ехать более двух часов — при инфаркте это может обернуться необратимыми последствиями, включая инвалидность, а при сильном кровотечении у беременных женщин — потерей жизни. В среднем два таких случая в год касаются матерей и их нерождённых детей.
Сборщики подписей отмечают: «Парадоксально, что одно министерство вкладывает миллионы в оборону, а другое сокращает медицинскую инфраструктуру. Мы требуем, чтобы Министерство здравоохранения и другие ответственные учреждения сохранили круглосуточный стационар Балвской больницы, не переводили её в дневной формат, а также обеспечили необходимое финансирование и ресурсы для поддержания 24/7 услуг и работы местных отделений».
Приемное отделение Балвской больницы обслуживает в среднем 600 пациентов в месяц, и расходы на одного пациента не относятся к самым высоким в стране. Количество проведённых процедур также демонстрирует положительную тенденцию. «Мы рискуем оставить без круглосуточной помощи огромный регион с населением в 50 тысяч человек. Что бы, например, сказали Огрский или Елгавский края, если бы им заявили, что у них больше не будет ни детского, ни родильного отделения, ни круглосуточной хирургии», — подчеркнул в интервью 360TV Ziņas председатель правления объединения больниц Балви и Гулбене Маргерс Зейтманис.
Письмо самоуправления Балвского края с подписями жителей будет направлено председателю Сейма Дайге Миерине, премьер-министру Эвике Силине и министру здравоохранения Хосаму Абу Мери. Жителей приглашают выразить поддержку и подписаться до 20 октября — в Центральном управлении Балвского края, в управлениях объединений и волостных сервисных центрах, в Центральной библиотеке Балви и её филиалах. При себе необходимо иметь удостоверение личности — ID-карту или паспорт.