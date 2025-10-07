"Сейчас все поправимо": родители 12-летнего Патрика из Риги очень надеются на помощь добрых людей

Патрик по характеру ласковый, добрейший, искренний, заботливый, любвеобильный и совершенно безобидный. Cамая большая мамина боль – что он почти не говорит. У него дополнительно к основному диагнозу выявлено ещё и расстройство аутического спектра. В результате неустанных занятий со специалистами сейчас он стал произносить отдельные слоги и на эмоциях у него даже вырываются целые предложения. Курс прерывать нельзя, иначе все усилия будут сведены на нет.