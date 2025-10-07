Рижский Центральный рынок в октябре 2025 года
Осень на Центральном рынке: цены, ароматы и главные продукты сезона.
Рижский Центральный рынок в октябре: от антоновки до брусники - цены и главные продукты сезона
Осень на Рижском Центральном рынке — особенное время. Воздух наполнен ароматом яблок, а прилавки пестрят цветами позднего урожая. Здесь уже чувствуется дыхание осени, но цены остаются вполне летними — особенно на зелень и сезонные овощи.
Зелень — свежая, ароматная, будто только с грядки. Петрушка, укроп и кинза стоят от 0,60 до 0,80 евро за пучок, как и летом. Многие хозяйки радуются, что можно по-прежнему набрать разнообразной зелени для салатов и засолки.
Помидорный ряд радует разнообразием. Польские томаты — по 2 евро, а латвийские — с разбросом цен: от 1,50 евро за зелёные для засолки до 4,50 евро за крупные, мясистые плоды. Ещё можно найти остатки мелких помидорок по 2 евро — желтые особенно вкусные и ароматные. Рядом расположились аккуратные горки латвийских огурцов. Цены на них колеблются от 2,80 до 4,50 евро, в зависимости от размера и сорта.
Лук репчатый — 1 евро за килограмм, картофель — от 0,80 до 1 евро, капуста — от 0,80 до 2 евро, в зависимости от свежести и плотности кочанов, морковь — 1,20 евро.
Для любителей северных ягод — осенняя классика: брусника и клюква по 4,50 евро за килограмм. Ягоды свежие, плотные, идеально подходят и для морсов, и для домашних заготовок.
Яблочный сезон в самом разгаре: латвийские сорта — антоновка, чемпион, малиновые, земляничные и другие продаютя по 2,50 евро за килограмм.
Есть и экзотика — покупателей встречают яркие горки узбекских гранатов — крупных, сочных, с рубиновыми зернами. Цена — 4,90 евро за килограмм, и продавцы уверяют: «Самые сладкие в этом сезоне!». На соседних прилавках — гроздья винограда по 2,90 евро.
На рынке царит привычная осенняя атмосфера — размеренная, уютная. Покупатели перебирают яблоки и выбирают овощи для зимних засолок. У прилавков — разговоры о погоде, урожае и первых заморозках.
