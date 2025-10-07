Рижский Центральный рынок в октябре: от антоновки до брусники - цены и главные продукты сезона

Помидорный ряд радует разнообразием. Польские томаты — по 2 евро, а латвийские — с разбросом цен: от 1,50 евро за зелёные для засолки до 4,50 евро за крупные, мясистые плоды. Ещё можно найти остатки мелких помидорок по 2 евро — желтые особенно вкусные и ароматные. Рядом расположились аккуратные горки латвийских огурцов. Цены на них колеблются от 2,80 до 4,50 евро, в зависимости от размера и сорта.