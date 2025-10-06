В Резекне добровольцы снова ищут тело 9-летней Кристины, пропавшей 15 лет назад

Общественная организация BEZVESTS.LV объявила о возобновлении поисков девятилетней Кристины Волковой, которая пропала в Резекне пятнадцать лет назад. Тогда полиция предположила, что девочка утонула, однако ее тело так и не было найдено. С просьбой о помощи к волонтёрам обратилась мать Кристины. После детального анализа материалов дела и особенностей реки специалисты BEZVESTS.LV решили подключиться к этому делу. Организация, которая уже 15 лет занимается поисками пропавших без вести людей, отмечает, что накопленный опыт позволяет оценивать этот случай как имеющий шанс на результат.