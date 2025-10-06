В Резекне добровольцы снова ищут тело 9-летней Кристины, пропавшей 15 лет назад
Спустя 15 лет после исчезновения девятилетней Кристины Волковой в Резекне общественная организация BEZVESTS.LV вновь приступает к её поискам. Добровольцы готовятся обследовать воду, берег и русло реки, где, по версии полиции, утонула девочка.
Общественная организация BEZVESTS.LV объявила о возобновлении поисков девятилетней Кристины Волковой, которая пропала в Резекне пятнадцать лет назад. Тогда полиция предположила, что девочка утонула, однако ее тело так и не было найдено. С просьбой о помощи к волонтёрам обратилась мать Кристины. После детального анализа материалов дела и особенностей реки специалисты BEZVESTS.LV решили подключиться к этому делу. Организация, которая уже 15 лет занимается поисками пропавших без вести людей, отмечает, что накопленный опыт позволяет оценивать этот случай как имеющий шанс на результат.
Поиски планируется вести на суше, на воде и под водой, однако территория обширна, поэтому команда призывает жителей Резекне и всех неравнодушных присоединиться к работе. Для координации действий создана специальная Telegram-группа «Поиски Кристины», где будут публиковаться новости и инструкции для добровольцев.
Организация подчёркивает, что все действия осуществляются строго в рамках закона и только в координации с BEZVESTS.LV. Отдельно волонтёры просят не проводить самостоятельные поиски, чтобы избежать рисков и не нарушить системный учёт обследованных участков.
Особое обращение направлено к тем, кто участвовал в первых поисках и хорошо знает реку Резекне и её сложный рельеф — любая информация может оказаться важной для анализа. Представители BEZVESTS.LV подчёркивают: несмотря на прошедшие годы, они считают важным сделать всё возможное, чтобы вернуть семье Кристины ясность и покой.
В соцсетях также написала комментарий и мать пропавшей девочки - она поблагодарила всех волонтёров группы BEZVESTS.LV, которые откликнулись и хотят помочь в поисках. "Ваше внимание и отзывчивость дают мне надежду и силы. Ваше участие в поиске моей дочери - это большой вклад для меня. Я чувствую, что я не одна, и чувствую вашу поддержку", - написала женщина.