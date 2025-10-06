Правительство Латвии попросили повлиять на население, которое против того, чтобы страну заставили ветрогенераторами
Латвийская торгово-промышленная палата (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera - LTRK) и Конфедерация работодателей Латвии (Latvijas Darba devēju konfederācija - LDDK) — подготовили письмо премьер-министру и профильным министрам, обращая внимание на необходимость активнее работать с общественными настроениями типа «не на моём дворе» (ne manā sētā). По мнению предпринимателей, в обществе наблюдается сопротивление развитию ветроэнергетики, что может иметь неприятные последствия для экономики страны, бизнеса и жителей.
Все будут платить больше
LTRK и LDDK указывают, что если страна не будет использовать собственные энергетические ресурсы, ей придётся полагаться на более дорогой и нестабильный импорт электроэнергии.
«Чтобы латвийские предприятия могли развиваться быстрее и чтобы приходили новые инвесторы, особенно в промышленность, крайне важно обеспечить как можно более низкие и регионально конкурентоспособные цены на электроэнергию. Без достаточного количества ветропарков в регионе достичь этого невозможно. Среди предпринимателей есть обеспокоенность тем, не приведёт ли предвыборная атмосфера к отказу от цели, предусмотренной Национальным энергетическим и климатическим планом Латвии, — достичь к 2030 году 1,5 ГВт ветровой генерации», - говорит председатель правления LTRK Янис Эндзиньш.
LTRK и LDDK положительно оценивают усилия Министерства климата и энергетики по проведению диалога с самоуправлениями и жителями. Однако сопротивление населения строительству ветропарков остаётся сильным. Это тормозит проекты зелёной энергетики, которые имеют ключевое значение для экономического роста и энергетической независимости страны. Задержка таких проектов может иметь негативные последствия — снижение объёма инвестиций и налоговых поступлений, что в свою очередь ставит под угрозу способность государства обеспечивать качественные публичные услуги и повышать уровень благосостояния жителей.
Надо преодолеть предубеждения
«Для развития экономики Латвии необходима энергоёмкая промышленность — как традиционная, так и современные отрасли, например центры обработки данных и искусственного интеллекта. Чем больше энергии мы сможем производить из собственных ресурсов, а не платить за ископаемое топливо другим странам, тем дешевле она будет для нас самих и тем больше возможностей появится для развития промышленности и производства», - указывает президент LDDK Андрис Бите.
Крупнейшие предпринимательские организации Латвии призывают политиков не допустить запоздалого и фрагментарного формирования энергетической политики, которое может усиливать общественные предубеждения и недоверие, основанные на неполной или искажённой информации о технологиях возобновляемой энергетики. Организации призывают активнее объяснять обществу влияние и выгоды, которые принесёт развитие ветропарков в Латвии.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии хотят ограничить установку новых ветрогенераторов. Строители ветропарков в панике.