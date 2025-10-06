Правительство Латвии попросили повлиять на население, которое против того, чтобы страну заставили ветрогенераторами

«Чтобы латвийские предприятия могли развиваться быстрее и чтобы приходили новые инвесторы, особенно в промышленность, крайне важно обеспечить как можно более низкие и регионально конкурентоспособные цены на электроэнергию. Без достаточного количества ветропарков в регионе достичь этого невозможно. Среди предпринимателей есть обеспокоенность тем, не приведёт ли предвыборная атмосфера к отказу от цели, предусмотренной Национальным энергетическим и климатическим планом Латвии, — достичь к 2030 году 1,5 ГВт ветровой генерации», - говорит председатель правления LTRK Янис Эндзиньш.