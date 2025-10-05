Кто может получить Нобелевскую премию? Прогнозы института Clarivate, который часто угадывает имена будущих лауреатов
Накануне Нобелевской недели-2025 Институт научной информации Clarivate Analytics представил свой список вероятных лауреатов премии в области науки — премию Citation Laureates. Из 465 исследователей, которые в разные годы становились лауреатами Citation Laureates, 83 получили Нобелевские премии — правда, нередко это происходило спустя годы после попадания в список. И хотя сама компания, публикуя имена своих фаворитов, каждый год напоминает, что это отнюдь не прогноз на Нобелевскую премию, Citation Laureates считается индикатором научного признания, от которого до Нобелевской премии один шаг. Рассказываем о некоторых лауреатах премии Citation Laureates этого года.
Список Citation Laureates компания составляет ежегодно, начиная с 2002 года, отмечая исследователей, чьи работы не просто вносят огромный вклад в науку, но и способствуют ее революционным преобразованиям, расширяют наши знания, изменяют представления о тех или иных явлениях, а вместе с этим меняют и сам мир.
Для выявления потенциальных кандидатов Clarivate анализирует данные о научных публикациях и цитировании из Web of Science Core Collection — ведущей наукометрической базы, которая содержит десятки миллионов статей из наиболее авторитетных и рецензируемых мировых журналов. Аналитики учитывают лишь те публикации, которые цитировались не менее двух тысяч раз, — таких порядка двух сотых процента от всех работ. Именно из этой когорты и отбираются ведущие исследователи в сфере медицины, физики, химии и экономики. Учитывается не только количество цитирований, «взвешивается» и общественная значимость публикации, признание среди коллег и новаторство. На основе всех этих критериев составляется список лауреатов премии «Цитирование».
В 2017 году в список Citation Laureates впервые вошли и российские ученые. В 2025-м лауреатами премии Clarivate стали 22 исследователя из США, Франции, Германии, Японии, Швейцарии, Канады, Китая и Нидерландов.
Чэнь «Джеймс» Чжицзянь, биохимик и иммунолог, заслуженный заведующий кафедры биомедицинских наук имени Джорджа Л. Макгрегора, профессор молекулярной биологии Юго-Западного медицинского центра Техасского университета, исследователь Медицинского института Говарда Хьюза.
Основная тема его исследований — изучение механизмов врожденного иммунитета и немедленной реакции организма на патогены. Как именно микробная ДНК стимулирует иммунные реакции, в частности выработку интерферонов? В поиске ответа на этот вопрос и был обнаружен фермент, получивший название cGAS. Сам исследователь считает открытый им механизм «элегантным и простым»: белок связывается непосредственно с ДНК патогена и активируется, запуская ряд биохимических процессов, которые приводят к выработке интерферона. Эта работа позволяет по-новому взглянуть на терапию аутоиммунных, нейродегенеративных и онкологических заболеваний. За открытие фермента cGAS, который идентифицирует чужеродную и собственную ДНК, Чен был удостоен премии Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования 2024 года.
Ингрид Добеши, заслуженный профессор математики университета Дьюка, разработчик теории вейвлетов. Вейвлеты — это математическая функция, позволяющая анализировать различные частотные компоненты данных и преобразовать сигнал. Если говорить проще, это математический инструмент, который сегодня используется во многих областях, от визуализации диагностических исследований в медицине до камер смартфонов. Самый наглядный пример, в котором применяется вейвлет-анализ, — электрогастроэнтерография.
Добеши продолжила исследования в этом направлении, их результатом стало создание новой технологии обработки и хранения сигналов. Ученый построила систему функций, заменяющих систему синусов и косинусов, которая была названа ее именем — вейвлеты Добеши. Новая система стала настоящим прорывом, поскольку позволяла сжимать информацию в десятки раз, без потери качества. Кстати, формат JPEG 2000 был разработан на основе применения вейвлетов Добеши.
В 1994 году Ингрид Добеши стала первой женщиной-профессором математики в Принстонском университете, в 2011 — первой женщиной-президентом Международного математического союза, а в 2018 — первой женщиной, удостоенной престижной Премии Уильяма Бентера по прикладной математике.
Жан-Мари Тараскон, профессор химии в Коллеж де Франс. Ученый известен своими пионерскими исследованиями в технологиях хранения и преобразования энергии. Результаты его работы можно видеть во многих сферах — от мобильных телефонов до электромобилей.
Импульсом для работы в этом направлении было землетрясение, которое произошло в Калифорнии в 1989 году. Тогда стали очевидны несовершенства свинцовых аккумуляторов — слишком коротким оказался срок их работы. Под руководством Тараскона научная группа занялась изучением технологий электрохимического накопления энергии. Именно он первым разработал тонкие, гибкие и безопасные пластиковые литий-ионные аккумуляторы, заменив жидкие электролиты полимерными, и использовал диметилкарбонат в качестве электролитной добавки, чтобы увеличить срок службы аккумуляторов. Сейчас исследования Тараскона посвящены разработке интеллектуальных аккумуляторов со встроенными датчиками, которые позволяют настроить батареи под конкретные задачи, оптимизируя использование энергии. Например, интеллектуальные аккумуляторы могут запасать избыточную электроэнергию, полученную из возобновляемых источников, чтобы использовать ее в периоды низкого производства энергии или в качестве резервного питания во время ЧС.
Марианна Бертран, экономист, заслуженный профессор экономики имени Криса П. Диалинаса в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета.
Главное направление ее научной карьеры — выявление причин неравенства во всех сферах: гендерная и расовая дискриминация, сексизм, предвзятость при найме на работу, гендерный разрыв в оплате труда.
Одно из наиболее известных ее исследований наглядно демонстрирует, как женщины с высшим образованием, даже блестящие выпускницы лучших программ MBA, вынуждены прервать карьеру после рождения ребенка, в то время как их мужья продолжают дальше подниматься по карьерной лестнице.
Перерывы в карьере, связанные с материнством, становятся препятствием для получения высокооплачиваемой работы. При этом многие семьи, в которых женщина начинает зарабатывать сопоставимо с мужем или даже больше него, распадаются. Связано это, по мнению Бертран, с существующей социальной нормой, согласно которой мужчина должен зарабатывать больше женщины. Эти нормы меняются очень медленно и тормозят прогресс, считает Марианна Бертран, утверждая, что неравенство не только социальная проблема — оно угрожает экономической эффективности.
Джон Э. Дик, старший научный сотрудник Онкологического центра принцессы Маргарет; профессор кафедры молекулярной генетики и профессор Университета Торонто.
Доктору Дику принадлежат революционные исследования в области биологии опухолевых стволовых клеток — результаты его работ заложили основу для новых подходов в лечении рака. Еще в 1989 г. он провел первый анализ ксенотрансплантата — опухолевых клеток человека, предназначенных для имплантации мышам с ослабленным иммунитетом. Этот анализ впоследствии стал «золотым стандартом» для обнаружения гемопоэтических стволовых клеток человека, а затем и стволовых клеток лейкемии, которые были идентифицированы им спустя несколько лет. Тогда же ученый выдвинул гипотезу, что опухоль поддерживают именно стволовые клетки лейкемии, способные к самообновлению. В 2017 году Джон Э.Дик доказал, что именно эти клетки «отвечают» за неэффективность терапии и рецидивы рака, и если их обнаружить еще до развития лейкемии у человека, то можно предсказать риск прогрессирования острого миелоидного лейкоза на десятилетие вперед. Сегодня благодаря его открытиям появляются новые таргетные препараты для лечения онкологических заболеваний. За свою выдающуюся работу доктор Дик в 2022 году был удостоен Канадской международной премии Гайрднера.
Эвин Ф. ван Дишок, профессор молекулярной астрофизики Лейденского университета, Нидерланды; внешний научный сотрудник Института внеземной физики Общества Макса Планка, Гархинг.
Сфера ее научных интересов — межзвездные молекулы; физическая и химическая эволюция в процессе звездообразования и формирования планет. Ее лабораторные исследования на основе моделирования межзвездных облаков позволили дать ответ на важный вопрос: каким образом они превращаются в живые организмы.
Межзвездные молекулярные облака представляют собой плотные и холодные области газа и пыли. У исследователей они вызывают особый интерес. Во-первых, в связи с тем, что содержат молекулы, которые на Земле либо отсутствуют, либо встречаются крайне редко. А во-вторых, именно в них зарождаются звезды и планеты — их формирование начинается с образования льда на частицах пыли в этих облаках.
Эвин ван Дишок участвовала в разработке самых мощных телескопов в мире. С их помощью она изучает, как работают эти «звездные ясли».