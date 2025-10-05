Кто может получить Нобелевскую премию? Прогнозы института Clarivate, который часто угадывает имена будущих лауреатов

Доктору Дику принадлежат революционные исследования в области биологии опухолевых стволовых клеток — результаты его работ заложили основу для новых подходов в лечении рака. Еще в 1989 г. он провел первый анализ ксенотрансплантата — опухолевых клеток человека, предназначенных для имплантации мышам с ослабленным иммунитетом. Этот анализ впоследствии стал «золотым стандартом» для обнаружения гемопоэтических стволовых клеток человека, а затем и стволовых клеток лейкемии, которые были идентифицированы им спустя несколько лет. Тогда же ученый выдвинул гипотезу, что опухоль поддерживают именно стволовые клетки лейкемии, способные к самообновлению. В 2017 году Джон Э.Дик доказал, что именно эти клетки «отвечают» за неэффективность терапии и рецидивы рака, и если их обнаружить еще до развития лейкемии у человека, то можно предсказать риск прогрессирования острого миелоидного лейкоза на десятилетие вперед. Сегодня благодаря его открытиям появляются новые таргетные препараты для лечения онкологических заболеваний. За свою выдающуюся работу доктор Дик в 2022 году был удостоен Канадской международной премии Гайрднера.