Новый год к нам мчится!
В Латвии
Сегодня 00:17
Как будем работать и отдыхать в декабре и январе: полный обзор расписания зимних праздников
Декабрь и начало 2026 года обещают порадовать длинными зимними каникулами: рождественская неделя фактически превратится в мини-отпуск, а Новый год латвийцы встретят с четырёхдневным уикендом. При этом за дополнительный отдых всё же придётся «расплатиться» одной рабочей субботой в январе.
Декабрь 2025 года включает 19 рабочих дней и 150 рабочих часов, но благодаря рождественским праздникам он традиционно станет одним из самых лучших для отдыха месяцев для работников.
Праздничные и сокращённые дни:
- 23 декабря (вторник) — предпраздничный день, работа короче на 1 час;
- 24 декабря (среда) — Сочельник, официальный выходной;
- 25 и 26 декабря (четверг и пятница) — рождественские праздники, выходные дни;
- 30 декабря (вторник) — ещё один предпраздничный день (на час короче);
- 31 декабря (среда) — канун Нового года, нерабочий день.
Фактически последняя неделя декабря будет почти полностью выходной — латвийцы смогут насладиться пятидневным отдыхом с 24 по 28 декабря, а затем встретить Новый год в спокойном ритме.
Январь: с нового года — с нового графика
Первый месяц 2026 года принесёт 21 рабочий день и 168 рабочих часов.
- 1 января (четверг) — Новый год, официальный выходной;
- 2 января (пятница) — перенесённый рабочий день, госучреждения будут отдыхать — этот день перенесён на 17 января (субботу).
- 17 января (суббота) станет рабочим днём — замена за 2 января.
Таким образом, январь начнётся с четырёхдневного новогоднего уикенда — с 1 по 4 января.