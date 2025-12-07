Границы в Европе берут под все больший контроль. Что нового ждет путешественников в 2026 году?
В 2025 году по всей Европе изменились правила поездок: введены новые проверки на границах ЕС, растут туристические налоги, ужесточаются меры против неподобающего поведения.
Как сообщает Euronews, в Европе это был год масштабных изменений в сфере путешествий: ужесточились правила почти во всем - от границ до массового туризма.
Чтобы сохранить мирное сосуществование местных жителей и гостей, многие направления ввели новые правила и нормы, влияющие на подготовку к поездке, поведение и цены. Для въезжающих в ЕС появились дополнительные проверки, поскольку блок оцифровывает свои границы. Но не все задуманное было реализовано. Так, ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий) изначально планировали запустить в 2025 году, но теперь её перенесли на конец 2026-го.
Она обяжет туристов из ряда стран, которым не нужна виза, пройти онлайн-авторизацию перед въездом в Шенгенскую зону, для большинства путешественников это будет стоить 20 евро.
После одобрения они получат электронное разрешение на въезд, позволяющее находиться до 90 дней в течение 180-дневного периода. ETIAS будет действовать три года.
Укрепляет свои границы и Великобритания. Британское Электронное разрешение на поездку (ETA) было запущена в тестовом режиме в октябре 2023 года, но пока применялась не строго. Это изменится с февраля 2026 года: туристам из 85 стран, которым сейчас не требуется виза, придется оформлять цифровое разрешение для краткосрочных поездок в Великобританию.
Заявка сейчас стоит £16 (18,20 евро) и действует два года для поездок продолжительностью до шести месяцев.
Тем временем, как ранее сообщал Otkrito.lv, Латвия продлит усиленный режим охраны границы до лета 2026 года.