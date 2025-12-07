Границы в Европе берут под все больший контроль. Что нового ждет путешественников в 2026 году?

Чтобы сохранить мирное сосуществование местных жителей и гостей, многие направления ввели новые правила и нормы, влияющие на подготовку к поездке, поведение и цены. Для въезжающих в ЕС появились дополнительные проверки, поскольку блок оцифровывает свои границы. Но не все задуманное было реализовано. Так, ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий) изначально планировали запустить в 2025 году, но теперь её перенесли на конец 2026-го.