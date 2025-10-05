Неожиданный поворот после визита в секонд-хенд: из книги выпала записка с тревожным посланием
Семейная поездка в магазин подержанных вещей обернулась неожиданностью: мама и ребенок нашли в детской книге, которая привлекла их внимание, двусмысленное и очень неприятное письмо.
Кейтлин поделилась на платформе Reddit фотографией книги, которую она вместе с дочерью нашла в магазине Goodwill в Лас-Вегасе. В детской книге о принцессах между страницами была спрятана записка, написанная от руки. Там было написано:
«Я надеюсь, что когда-нибудь наши дети будут читать эту книгу вместе с нами… но это зависит от тебя, дорогая. Я люблю тебя… но ты разбила мне сердце, я больше не могу так жить».
Кейтлин призналась журналу Newsweek, что находка ее потрясла: «У меня даже заболел живот — это выглядело как манипуляция, и мне стало жаль того человека, кому предназначались эта книга и записка», — рассказала она.
Ее дочь выбрала эту книгу, потому что очень любит принцесс, и попросила разрешения рассмотреть ее еще до покупки. Но найденное послание все изменило.
«Я поняла, что даже если мы купим эту книгу, каждый раз, открывая ее, я буду думать о том, что она использовалась как инструмент манипуляции», — добавила мать.
«Для меня чтение детям вслух — особенный момент, и я не хотела, чтобы этот случай остался в памяти. В итоге мы книгу не купили».
Догадки о настоящей истории
Находка быстро вызвала оживленные обсуждения в соцсетях. Пользователи стали строить предположения, какая история скрывается за этой запиской.
- «Мне стало холодно, когда я это прочитала. Будто прикоснулась к чужой боли, которая всё ещё жива».
- «Если это действительно послание супруге, то оно звучит как ультиматум… или прощание».
- «Страшно, что такие слова могли остаться без ответа. Может, кто-то ушёл навсегда».
- «Это не просто манипуляция — это отчаяние человека, который потерял контроль над собой и ситуацией».
Большинство пользователей выразили сочувствие адресату записки. «Многие назвали это послание манипулятивным и отметили, что странно прятать такой текст между страницами детской книги», — рассказала Кейтлин.