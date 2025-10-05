Йогурт с буквой Е или А? В Латвии предлагают маркировать полезность еды прямо в магазине

На портале Manabalss.lv появилась инициатива о введении в супермаркетах специальной маркировки, которая будет указывать на полезность или вред продуктов прямо на ценниках. Ее автор обращает внимание на то, что Латвия занимает одно из последних мест в Европейском союзе по продолжительности жизни. «Одна из главных причин — хронические болезни: сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет. А основной источник этих болезней — нездоровое питание. В результате почти 60% жителей страны страдают от лишнего веса или ожирения, и эта тенденция начинается еще в детстве», — пишет Юрий Иванов. По его словам, это угрожает не только здоровью населения, но и экономической стабильности государства.