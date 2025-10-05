Мусор у остановок в Елгаве: самоуправление теряет тысячи евро из-за безответственности горожан
В Елгаве снова обострилась проблема незаконного выброса мусора у автобусных остановок. Муниципалитет фиксирует рост расходов на уборку и призывает жителей к ответственности, напоминая о доступных бесплатных пунктах приема отходов.
Елгавская городская дума жалуется, что безответственные действия жителей создают дополнительные расходы для бюджета: «С началом осеннего сезона в Елгаве снова обострилась проблема с незаконно выбрасываемыми отходами, которые с садовых участков нередко приносят к ближайшим автобусным остановкам. Жители оставляют на остановках мешки, в которых встречаются самые разные вещи — старая одежда и обувь, ветки, листья, а иногда даже оставляют старую мебель. Такое безответственное поведение жителей создает дополнительные расходы на содержание города и ухудшает общее качество среды».
Муниципальное предприятие Pilsētsaimniecība сообщает, что только в августе с автобусных остановок было вывезено более тонны мусора — 1074 килограмма, и их сбор и утилизация дополнительно обошлись муниципалитету примерно в 200 евро. А за первые две недели сентября было собрано 450 килограммов отходов. В целом до середины сентября 2025 года уборка мусора с остановок — примерно восемь тонн — стоила городу около 1500 евро.
На остановках часто оказываются отходы, которые можно сдать бесплатно в предназначенные для этого места. Например, биологические садовые отходы — ветки и листья — бесплатно принимают на площадках для раздельного сбора отходов по адресам: улица Салнас, 20, улица Паула Леиня, 6, и улица Ганибу, 84. Там же жители могут бесплатно сдавать сортируемые материалы — бумагу, картон, пластмассу, стеклотару, оконное стекло, металл, металлическую упаковку от напитков, садовые отходы, текстиль, а также электрическое и электронное оборудование. Подробная информация доступна на сайте www.zemgaleseko.lv. Текстиль и обувь также можно оставлять в специальных контейнерах, размещенных по городу.
Муниципалитет призывает жителей быть ответственными и заботиться о чистоте города. Если кто-то заметит, что мусор незаконно оставляют на автобусных остановках или рядом с ними, об этом просят сообщать в Елгавскую муниципальную полицию или звонить в круглосуточный оперативный информационный центр муниципалитета по телефону поддержки жителей 8787.
Представитель Елгавской муниципальной полиции Паула Лиепа сообщила, что в этом году полиция начала 23 административных процесса по нарушениям в сфере управления отходами: в восьми случаях наложены штрафы от 50 до 250 евро, в двух случаях вынесены предупреждения, восемь процессов еще находятся в производстве, а пять прекращены.