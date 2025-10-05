Мусор у остановок в Елгаве: самоуправление теряет тысячи евро из-за безответственности горожан

На остановках часто оказываются отходы, которые можно сдать бесплатно в предназначенные для этого места. Например, биологические садовые отходы — ветки и листья — бесплатно принимают на площадках для раздельного сбора отходов по адресам: улица Салнас, 20, улица Паула Леиня, 6, и улица Ганибу, 84. Там же жители могут бесплатно сдавать сортируемые материалы — бумагу, картон, пластмассу, стеклотару, оконное стекло, металл, металлическую упаковку от напитков, садовые отходы, текстиль, а также электрическое и электронное оборудование. Подробная информация доступна на сайте www.zemgaleseko.lv. Текстиль и обувь также можно оставлять в специальных контейнерах, размещенных по городу.