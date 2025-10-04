В Латвии проверят воздух, которым дышат дети

Международные исследования, в том числе опубликованные в журналах Journal of Toxicology and Environmental Health и Society of Risk Analysis, показывают, что дети — одна из самых уязвимых групп общества — больше всего подвержены вредному воздействию загрязненного воздуха. Поскольку дыхательная, иммунная, центральная нервная и другие системы организма ребенка еще не сформированы, а анатомические барьеры не полностью развились, токсичные вещества легче проникают в организм, негативно влияя на органы и их развитие.