В Латвии проверят воздух, которым дышат дети
На следующей неделе во всех детских садах Латвии начнутся измерения качества воздуха в помещениях. Их проведут в рамках начатого Министерством здравоохранения исследования, цель которого — выяснить качество воздуха, которым ежедневно дышат дети в дошкольных учреждениях, и подготовить предложения по его улучшению.
По принципу случайной выборки
Международные исследования, в том числе опубликованные в журналах Journal of Toxicology and Environmental Health и Society of Risk Analysis, показывают, что дети — одна из самых уязвимых групп общества — больше всего подвержены вредному воздействию загрязненного воздуха. Поскольку дыхательная, иммунная, центральная нервная и другие системы организма ребенка еще не сформированы, а анатомические барьеры не полностью развились, токсичные вещества легче проникают в организм, негативно влияя на органы и их развитие.
Как предусматривает методология, разработанная Всемирной организацией здравоохранения и адаптированная к латвийским условиям, наиболее точные показатели качества воздуха можно получить именно в холодное время года, когда начинается отопительный сезон и становится проще наблюдать работу вентиляционных систем и выявлять их недостатки.
В исследовании будет обследовано 122 детских сада, выбранных по принципу случайной выборки по всей Латвии — как муниципальных, так и частных, включая те, что реализуют специальные программы дошкольного образования. Учреждения отобраны пропорционально числу детей в городах и регионах.
Команда исследователей уже направила письма всем выбранным по случайной выборке дошкольным учреждениям — в них детские сады приглашаются принять участие в исследовании, а также разъясняется его порядок и требования к участникам.
Никому не будет мешать
В каждом детском саду исследование продлится неделю, и присутствие исследователей и измерительных приборов не будет мешать ни детям, ни сотрудникам. После подтверждения участия пройдет короткий подготовительный этап: руководство детского сада заполнит анкету о состоянии здания, а сотрудники расскажут исследователям больше о повседневной жизни и условиях в помещениях.
В каждом детском саду для обследования будут выбраны три группы помещений, где дети проводят больше всего времени, преимущественно — комнаты старших групп. После осмотра и замеров исследователи установят приборы, которые будут фиксировать три показателя качества воздуха — концентрацию углекислого газа (CO₂), влажность и температуру воздуха.
Педагоги ежедневно будут заполнять простую дневную форму, отмечая привычки проветривания помещений. Измерительные устройства будут регистрировать показатели качества воздуха в течение пяти дней, а исследователи будут постоянно следить за ними дистанционно. После этого приборы снимут, а данные будут проверены, обезличены и обобщены.