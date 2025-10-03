"Ежедневно происходят задержания, пытки, казни и сексуальное насилие": Браже обвиняет Россию в преступлениях против человечности

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в пятницу от имени стран Балтии и Скандинавии выступила с речью перед Советом ООН по правам человека, подчеркнув, что Россия и ее лидеры должны быть привлечены к ответственности за войну против Украины и совершенные преступления. Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), Браже акцентировала внимание на том, что Россия продолжает открыто нарушать устав ООН, международные права человека и международное гуманитарное право. Согласно заключению независимой международной следственной комиссии ООН, российские деяния в Украине приравниваются к военным преступлениям и преступлениям против человечности, добавила министр иностранных дел.