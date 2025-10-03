"Ежедневно происходят задержания, пытки, казни и сексуальное насилие": Браже обвиняет Россию в преступлениях против человечности
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже выступила от имени стран Балтии и Скандинавии на сессии Совета ООН по правам человека, призвав привлечь Россию и ее лидеров к ответственности за преступления в Украине.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в пятницу от имени стран Балтии и Скандинавии выступила с речью перед Советом ООН по правам человека, подчеркнув, что Россия и ее лидеры должны быть привлечены к ответственности за войну против Украины и совершенные преступления. Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), Браже акцентировала внимание на том, что Россия продолжает открыто нарушать устав ООН, международные права человека и международное гуманитарное право. Согласно заключению независимой международной следственной комиссии ООН, российские деяния в Украине приравниваются к военным преступлениям и преступлениям против человечности, добавила министр иностранных дел.
"Осуществляемые Россией непрерывные бомбардировки, ракетные налеты и атаки дронов продолжают убивать и калечить невинных жителей Украины и уничтожать инфраструктуру. В ходе имперской, колониальной войны России ежедневно происходят задержания, пытки, казни и сексуальное насилие", - заявила министр иностранных дел Латвии.
Она отметила, что Россия и ее лидеры должны быть привлечены к ответственности за войну против Украины, за все совершенные преступления, в том числе депортацию украинских детей, незаконное усыновление, милитаризацию и попытки уничтожения украинского самосознания. Браже также подчеркнула, что Россия должна немедленно вернуть украинских детей в Украину.
Призвав страны увеличить поддержку Украине, министр иностранных дел Латвии указала на общие интересы государств - основанный на правилах международный порядок и соблюдение международного права.
Обращение от имени Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции было представлено в видеоформате в ходе интерактивного диалога на 60-й сессии Совета ООН по правам человека. Диалог с участием верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка касался ситуации с правами человека в Украине.
60-я сессия Совета ООН по правам человека проходит в Женеве (Швейцария) с 8 сентября по 8 октября.