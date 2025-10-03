Минус 13% рождаемости в год: Айзкраукле прогнозирует мрачное будущее к 2030 году
В сентябре на заседании Комитета по социальным вопросам Айзкраукльской краевой думы обсуждалось предложение депутата Каспарса Адамса пересмотреть размер пособия при рождении ребёнка. Концептуально депутаты комитета согласились выдвинуть предложение об увеличении единовременного пособия при рождении ребёнка с 250 до 300 евро, а также продолжить поиск решений для максимально эффективной поддержки семей с детьми.
Прогноз рождаемости остаётся неблагоприятным
Руководитель Социальной службы Айзкраукльского края Эдвартс Павуленс сообщил, что сейчас пособие при рождении ребёнка в крае составляет 250 евро. По состоянию на 8 сентября на него подали заявки 98 человек, что составило 24 500 евро. К концу года ожидается около 144 получателей. Прогнозы на будущее ещё хуже: рождаемость ежегодно сокращается в среднем на 13%, и уже в следующем году пособие получат около 120 семей. Если тенденция сохранится, к 2030 году в крае может родиться примерно 73 ребёнка, сообщает портал Staburags.lv.
Предложение депутата Адамса предусматривало увеличение пособия до 500 евро, однако Павуленс отметил, что это добровольная поддержка со стороны самоуправления и требует дополнительных средств. В случае повышения до 300 евро общие выплаты составили бы 36 500 евро, что повлекло бы дополнительные расходы уже в следующем бюджете.
Поддержка «местных детей»
Во время обсуждений было отмечено, что часть детей, зарегистрированных в Айзкраукльском крае, фактически здесь не проживают. Некоторые семьи, в основном рижане с недвижимостью в крае, получают это пособие, не живя постоянно в регионе. Павуленс предложил альтернативу — оказывать большую поддержку детям, которые реально живут и учатся в крае. В качестве примера он назвал увеличение финансирования школьного питания или снижение платы для многодетных семей за обучение в профессиональных кружках.
В ходе опроса, проведённого в рамках конкурса «Самоуправление, дружественное семье», жители отмечали нехватку поддержки для семей: за исключением бесплатных школьных обедов, помощь ограничена, а также не хватает детских игровых площадок и мест для качественного досуга.
Павуленс подчеркнул, что пособие при рождении ребёнка — это хороший жест, но необходимо думать и о долговременных мерах, которые принесут пользу большему числу детей, реально живущих в крае.
Решение и дальнейшие шаги
По итогам дискуссии депутаты решили подготовить проект постановления: с 1 февраля 2026 года увеличить пособие при рождении ребёнка в Айзкраукльском крае до 300 евро. Через год размер пособия планируется пересмотреть повторно. Окончательное утверждение состоится вместе с краевым бюджетом, вероятно, в январе. Также депутаты договорились продолжить поиск дополнительных направлений поддержки семей с детьми.