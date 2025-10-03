Минус 13% рождаемости в год: Айзкраукле прогнозирует мрачное будущее к 2030 году

Руководитель Социальной службы Айзкраукльского края Эдвартс Павуленс сообщил, что сейчас пособие при рождении ребёнка в крае составляет 250 евро. По состоянию на 8 сентября на него подали заявки 98 человек, что составило 24 500 евро. К концу года ожидается около 144 получателей. Прогнозы на будущее ещё хуже: рождаемость ежегодно сокращается в среднем на 13%, и уже в следующем году пособие получат около 120 семей. Если тенденция сохранится, к 2030 году в крае может родиться примерно 73 ребёнка, сообщает портал Staburags.lv.