Знаменитости скорбят по Джейн Гудолл - чем известна великая защитница природы и приматов

Жена Тома Хэнкса актриса Рита Уилсон написала, что бесконечно благодарен за то, что недавно они провели вечер с Гудолл, чья работа и человечность помогли им лучше понять силу животного мира — и самих себя. «Она посвятила жизнь своему делу и изменила мир благодаря этому. В тот прекрасный вечер она была всё такой же обаятельной, остроумной, потягивала виски и делилась историями, отвечая на вопросы, которые, вероятно, слышала уже тысячу раз. Добрая, теплая, сияющая — нам не хотелось уходить».