Знаменитости скорбят по Джейн Гудолл - чем известна великая защитница природы и приматов
Джейн Гудолл, всемирно известный приматолог и защитник природы, скончалась в возрасте 91 года от естественных причин. Ее открытия в изучении шимпанзе и вклад в охрану окружающей среды навсегда изменили науку и вдохновили глобальное движение за сохранение дикой природы. Ее наследие сразу же начали вспоминать знаменитости со всего мира, чьи жизни она успела затронуть.
Джейн Гудолл — британский приматолог, этолог и антрополог, ставшая мировой легендой науки благодаря своим уникальным исследованиям шимпанзе. Еще в юности, не имея академического образования, она в 1960 году отправилась в Танзанию, где начала наблюдать за дикими шимпанзе в национальном парке Гомбе. Это был поворотный момент в истории биологии: впервые человек систематически и длительно исследовал поведение приматов в естественной среде.
Главным открытием Гудолл стало то, что шимпанзе способны изготавливать и использовать орудия труда. Она заметила, что они ломают веточки, чтобы доставать термитов из муравейников. Это опровергло представление, что только человек умеет создавать инструменты, и навсегда изменило научное понимание границ между человеком и животными. В дальнейшем Джейн Гудолл защитила докторскую диссертацию в Кембридже, основала Институт Джейн Гудолл, активно занималась природоохранной деятельностью и защитой прав животных. Она стала влиятельным голосом в вопросах сохранения биоразнообразия, устойчивого развития и гуманного отношения к животным. Её работа вдохновила поколения исследователей и экологов, а сама она получила множество международных наград и признание во всем мире.
Новость о смерти всемирно известного приматолога была опубликована в соцсетях 1 октября. В ней говорилось, что доктор Гудолл умерла от «естественных причин». В Институте Джейн Гудоллуточнили, что приматолог скончалась в Калифорнии, во время своего турне по США. Она должна была выступить 3 октября в Лос-Анджелесе с речью о своей жизни и карьере, а на следующей неделе — в Вашингтоне.
Эта новость опечалила многих известных людей. Так, Леонардо Ди Каприо, известный своей экологической деятельностью, разместил в социальных сетях прощальный пост. Он назвал Гудолл «настоящим героем планеты» и поделился, что его последним посланием к ней были слова «Ты мой герой». Актер призвал всех продолжать ее дело по защите окружающего мира.
Билли Айлиш поддержала эти чувства, отметив, что Гудолл до последнего оставалась голосом тех, кто не может говорить за себя. «Вот как выглядит настоящий героизм», — написала певица.
Жена Тома Хэнкса актриса Рита Уилсон написала, что бесконечно благодарен за то, что недавно они провели вечер с Гудолл, чья работа и человечность помогли им лучше понять силу животного мира — и самих себя. «Она посвятила жизнь своему делу и изменила мир благодаря этому. В тот прекрасный вечер она была всё такой же обаятельной, остроумной, потягивала виски и делилась историями, отвечая на вопросы, которые, вероятно, слышала уже тысячу раз. Добрая, теплая, сияющая — нам не хотелось уходить».
Актер Энди Серкис, которому ученая помогала в работе над фильмом «Восстание планеты обезьян», написал: «Прощай, Джейн… Спасибо за то, что помогла нам научиться относиться к нашим приматам с уважением — вместе обезьяны сильны!»
Бывший президент США Барак Обама тоже не остался в стороне. В своем X он отметил, что новаторские работы Гудолл не только изменили представления о приматах, но и открыли дорогу в науку многим поколениям женщин.