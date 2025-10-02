Сейм сохранил доверие Эвике Силине: оппозиция провалила попытку сместить премьера
Большинство Сейма сегодня отклонило требование оппозиционных депутатов об отставке премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").
46 депутатов проголосовали против отставки, 38 - за, а один депутат, Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян), воздержался. Андрей Целяпитерс решил вообще не участвовать в голосовании.
Депутат Агнесе Краста ("Новое Единство") заявила Сейму перед голосованием, что премьер-министр в настоящее время встречается с европейскими лидерами, поэтому не сможет присутствовать на заседании Сейма, где рассматривается требование ее отставки.
Депутат кратко рассказала о достижениях Силини - по ее мнению, правительство во главе с премьер-министром многое сделало для укрепления национальной обороны, введения различных запретов для граждан России и внутренней безопасности. Краста подчеркнула, что была проделана значительная работа по оказанию помощи Украине. Она призвала депутатов отклонить требование отставки.
Депутат от оппозиции Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте", ЛПМ) раскритиковала работу Силини и посоветовала "не вносить в парламент бюджетный портфель, если у него всего 48 голосов".
Другой депутат от ЛПМ Марцис Енцитис обвинил Силиню в "политическом лицемерии". По его мнению, "Новое Единство" теряет поддержку. Енцитис обвинил правительство Силини в снижении рождаемости и "непринятии реальных мер" по укреплению семей. Он также раскритиковал закрытие школ, посчитав это стимулированием миграции. "Вы сеете хаос и выставляете себя спасителем, прикрываясь угрозой войны", - заявил депутат.
Депутат Национального объединения Артурс Бутанс выразил сожаление, что коалиция не участвует в дебатах, инициированных оппозицией, и не опровергает обвинения в адрес премьер-министра. Он призвал коалиционных депутатов активнее говорить о своих действиях и отстаивать свою позицию. Он также раскритиковал правительство Силини за неспособность прекратить "торговлю с Россией". "Это требование - о разрыве экономических связей с Россией", - повторил Бутанс, который считает, что ничего не делается для ограничения торговли российскими товарами в Латвии.
С Бутансом солидарен другой член той же партии Янис Витенбергс, который также выразил недовольство тем, что Силиня не явилась на заседание Сейма, поэтому оппозиция "будет вынуждена" снова потребовать отставки Силини. По мнению Витенбергса, поскольку коалиция вновь не смогла обеспечить кворум на заседании Сейма, она недеепособнать.
Депутат оппозиции Адрис Кулбергс ("Объединенный список", ОС) считает, что вопросы, касающиеся Rail Baltica, не решаются. По его мнению, премьер-министр виновата в том, что до сих пор не определен единый ответственный за реализацию и финансирование проекта.
Эдгар Таварс из ОС заявил, что на данный момент глава правительства не предпринимает никаких действий, которые бы свидетельствовали о том, что жизнь людей станет лучше. Таварс также обратил внимание на то, что коалиции не хватило голосов для обеспечения кворума на заседании, вместо этого между коалиционными партиями шла лишь агрессивная перепалка.
В свою очередь, оппозиционерка Светлана Чулкова ("За стабильность") выразила недоумение, почему требование об отставке Силиний основано на российском вопросе. По её мнению, это лицемерие. "Вы просто хотите добраться до бюджета и поделить его. Российский вопрос - это не что иное, как манипуляция", - заявила Чулкова, призвав к "коммуникации и дипломатии со всеми соседями".
Вотум недоверия был инициирован оппозиционными Национальным объединением и "Объединенным списком" (ОС). Голосование проходило на фоне разногласий в самой коалиции - между "Новым Единством", "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян (СЗК). Партнеры по коалиции пообещали работать вместе, по крайней мере, на данный момент, чтобы принять "бюджет безопасности" на следующий год.
На этот раз оппозиция обосновала требование отставки Силини тем, что "правительство долгое время не может принять четких решений по прекращению экономического сотрудничества с Россией и Беларусью".
"Новое Единство" имеет в Сейме 25 мандатов, СЗК - 16, а "Прогрессивные" - восемь. У ОС 13 мандатов, у Национального объединения - 12, у партии "Латвия на первом месте" и "За стабильность" - по восемь. Также есть 10 внефракционных депутатов, некоторые из которых обеспечивают правительству Силини минимальное большинство в парламенте.