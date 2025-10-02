Сейм сохранил доверие Эвике Силине: оппозиция провалила попытку сместить премьера

Депутат Национального объединения Артурс Бутанс выразил сожаление, что коалиция не участвует в дебатах, инициированных оппозицией, и не опровергает обвинения в адрес премьер-министра. Он призвал коалиционных депутатов активнее говорить о своих действиях и отстаивать свою позицию. Он также раскритиковал правительство Силини за неспособность прекратить "торговлю с Россией". "Это требование - о разрыве экономических связей с Россией", - повторил Бутанс, который считает, что ничего не делается для ограничения торговли российскими товарами в Латвии.