Жительница Гулбене встревожена: не все аисты улетели в теплые края. Неужели они обречены?

«Летом, когда есть корм, аист сможет выжить, но с наступлением зимы птицу снова придётся приютить. Людям нужно понимать — в основном все спасённые аисты уже не мигрируют и никогда больше не улетят в тёплые края. Аист становится домашней птицей, как только мы ему помогаем. Это важно учитывать! Как только кто-то берёт аиста к себе, нужно понимать, что это на всю жизнь аиста. Если начали помогать, придётся помогать постоянно. Аиста не стоит содержать вместе с курами, потому что аист частично хищник. Нужно учитывать, что он может убить или даже съесть мелких кур. Аиста следует держать отдельно. В природе аист питается также лягушками и маленькими зайчатами. Если бы я сам приютил белого аиста, я бы держал его в отдельном вольере или помещении, и не стал бы содержать вместе с другими птицами, чтобы не занести в курятник какую-то болезнь. Во-вторых, есть организация «Drauga spārns», которая в Латвии достаточно известна и старается помогать таким птицам. Конечно, если птицу отдать им, нет стопроцентной гарантии, что в следующем году, вернувшись в дикую природу, она сможет улететь на юг. Люди думают, что, если помочь аисту зимой, потом он возвращается в дикую природу и живёт своей жизнью, но на самом деле так не происходит. Больная птица — это больная птица. Её можно вернуть в природу лишь в редких случаях», — объясняет орнитолог.