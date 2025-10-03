Жительница Гулбене встревожена: не все аисты улетели в теплые края. Неужели они обречены?
Жительница Гулбене обеспокоена судьбой аистов, которые не улетели на юг. Орнитолог Элвис Кантанс предупреждает: если птица осталась зимовать в Латвии, скорее всего, она больше никогда не мигрирует и, приняв её под свою опеку, человек должен быть готов заботиться о ней всю жизнь.
Портал Dzirkstele получил сообщение от жительницы Гулбене о том, что один аист обитает в городском парке усадьбы, а другой — в пригороде, в Белявской волости. Она беспокоится, ведь приближается зима.
Журналисты Dzirkstele связались с орнитологом Элвисом Кантансом, который признаёт, что каждую осенью «вопрос аистов» становится актуальной темой. Он рассказывает, что у тех аистов, которые до сих пор остаются в Латвии, скорее всего, есть какие-то проблемы, и они больше никуда не улетят. Даже если их зимой поместят в специальное место, и они переживут зиму, а на следующий год выпустят на волю, есть очень большая вероятность, что и в последующие годы эти птицы никуда не улетят.
«Летом, когда есть корм, аист сможет выжить, но с наступлением зимы птицу снова придётся приютить. Людям нужно понимать — в основном все спасённые аисты уже не мигрируют и никогда больше не улетят в тёплые края. Аист становится домашней птицей, как только мы ему помогаем. Это важно учитывать! Как только кто-то берёт аиста к себе, нужно понимать, что это на всю жизнь аиста. Если начали помогать, придётся помогать постоянно. Аиста не стоит содержать вместе с курами, потому что аист частично хищник. Нужно учитывать, что он может убить или даже съесть мелких кур. Аиста следует держать отдельно. В природе аист питается также лягушками и маленькими зайчатами. Если бы я сам приютил белого аиста, я бы держал его в отдельном вольере или помещении, и не стал бы содержать вместе с другими птицами, чтобы не занести в курятник какую-то болезнь. Во-вторых, есть организация «Drauga spārns», которая в Латвии достаточно известна и старается помогать таким птицам. Конечно, если птицу отдать им, нет стопроцентной гарантии, что в следующем году, вернувшись в дикую природу, она сможет улететь на юг. Люди думают, что, если помочь аисту зимой, потом он возвращается в дикую природу и живёт своей жизнью, но на самом деле так не происходит. Больная птица — это больная птица. Её можно вернуть в природу лишь в редких случаях», — объясняет орнитолог.
Кантанс напоминает, что каким бы милым ни казался нам аист, он всё же опасен. Тот, кто приютил или планирует приютить эту птицу, должен учитывать, что аист, требуя корм, может клювом ударить в лицо. Он подчёркивает, что спасательные работы нужно тщательно оценивать, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.
«Аист, если рассердится или что-то ему не понравится, может ранить человека. Если кому-то кажется, что здоровье не так важно, то стоит подумать хотя бы о своих детях и внуках, которые могут прийти посмотреть на аиста. Нужно быть очень осторожными. Иногда родители или бабушки и дедушки, руководствуясь добрыми намерениями, хотят помочь аисту, но это может дорого обойтись ребёнку. Поэтому все обстоятельства нужно тщательно оценивать! Чтобы не получилось так, что мы хотим всех спасти, а в итоге страдаем сами. Будем осторожны с дикими животными и птицами, которых хотим приютить у себя!» — говорит Кантанс.