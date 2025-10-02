В Латвии на путях и рядом с ними погибли уже семь человек в этом году

LDz напоминает людям, что железная дорога является зоной повышенного риска, поэтому перед тем, как переходить пути, нужно всегда проверять наличие приближающихся поездов с обеих сторон. Также помните, что остановить поезд мгновенно невозможно. Тормозной путь поезда может достигать одного километра, в зависимости от его полной массы, и столкновения не избежать, поскольку у поезда нет места для маневра.