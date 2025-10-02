Рижский русский театр Чехова отмечает день рождения и открывает новый сезон

Уже почти полтора века этот театр – верный союзник зрителя: развлекает, вдохновляет, заставляет думать и разговаривать друг с другом. В последние годы Театр Чехова особо подчеркивает, что разговор должен происходить не только в зале, но и за его пределами – в Галерее Театра Чехова и на платформе дискуссий, которые театр организовывает, затрагивая важные, а порой и весьма неудобные темы. Театр Чехова выстраивает диалог между теми частями общества, которые до этого практически не разговаривали между собой.