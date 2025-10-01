"Моя роль - напоминать государству о его обязанностях": новый омбудсмен Карина Палкова о борьбе с насилием

Палкова подчеркнула, что независимо от решения Сейма по Стамбульской конвенции каждый гражданин Латвии должен знать, что права человека, закрепленные в международном и национальном праве, будут защищены. Она также подчеркнула, что жители Латвии должны быть уверены в том, что защита прав человека в Латвии не будет поставлена под угрозу, независимо от политических дебатов и решений.