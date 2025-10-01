"Моя роль - напоминать государству о его обязанностях": новый омбудсмен Карина Палкова о борьбе с насилием
Домашнее насилие — это грубое нарушение прав человека, и государство обязано защищать каждого от него, заявила омбудсмен Карина Палкова, подчеркнув, что споры о Стамбульской конвенции не должны идти в ущерб жертвам насилия.
"Моя роль - следить за тем, чтобы государство выполняло эту обязанность", - говорит Палкова.
Омбудсмен отмечает, что так называемая Стамбульская конвенция имеет четкую цель, а рассуждения о ее неконституционности или семейных ценностях необоснованны и идут в ущерб жертвам насилия.
Палкова напоминает, что конвенция остается очень важным инструментом, который требует от государств постоянного совершенствования механизмов защиты прав жертв
"Моя роль как правозащитника заключается в том, чтобы постоянно напоминать государству об обязанностях, которые оно взяло на себя, чтобы защитить каждого от насилия", - говорит Палкова.
По ее мнению, выход из конвенции будет свидетельствовать об отказе государства от взятых на себя обязательств, что послужит плохим сигналом как для латвийского народа, так и для международного сообщества.
Палкова подчеркнула, что независимо от решения Сейма по Стамбульской конвенции каждый гражданин Латвии должен знать, что права человека, закрепленные в международном и национальном праве, будут защищены. Она также подчеркнула, что жители Латвии должны быть уверены в том, что защита прав человека в Латвии не будет поставлена под угрозу, независимо от политических дебатов и решений.