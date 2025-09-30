Рестораны, зеленые оазисы и даже беговая дорожка! На крыше Galleria Riga появится самая высокая терраса в столице
В сентябре этого года компания East Capital Real Estate получила разрешение на строительство проекта по реконструкции крыши торгового центра Galleria Riga и приступила к разработке технического проекта. На крыше площадью 3 200 м² появится самая высокая в Риге публичная терраса, откуда откроется уникальный панорамный вид на исторический центр города.
Терраса объединит рестораны, кафе, зоны для мероприятий, зелёные оазисы и места для отдыха, а также беговую дорожку вокруг стеклянного атриума. Начало строительных работ запланировано на весну 2026 года.
Сохранение исторического силуэта Риги
Так как объект расположен в пределах территории Риги, включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, особое внимание уделяется сохранению аутентичного городского силуэта. Новые постройки не будут видны с уровня улицы, но при этом сделают историческую панораму доступной для всех жителей и гостей города.
В 2024 году был проведён открытый архитектурный конкурс, по итогам которого победителем стала команда Studio SIJA, Alsins Architecture Latvija и 8x8. Сейчас они вместе с Galleria Riga и архитектором Никлавсом Паэгле детализируют проект и готовят техническую документацию.
Новое городское пространство
По словам Мариcа Смилтениекса, руководителя East Capital Real Estate в Латвии, проект является частью долгосрочной стратегии компании в странах Балтии: «Мы верим в потенциал Риги как динамичного и растущего города, а крыша-терраса станет примером того, как историческая среда может быть дополнена современной и устойчивой публичной площадкой».
При проектировании предусмотрена экологическая составляющая: озеленение планируется местными растениями, которые будут цвести в разное время года, создавая приятную атмосферу и способствуя биологическому разнообразию.
Террасу можно будет использовать круглый год: летом будут открыты прогулочные зоны, а в холодное или дождливое время — закрытые павильоны. Центральный павильон станет многофункциональной площадкой для мероприятий и будет доступен жителям, туристам и артистам.
Развитие Galleria Riga
С момента покупки торгового центра в 2018 году East Capital Real Estate инвестировала в его развитие более 8 млн евро. Последние два года принесли значительные изменения: открылся крупнейший коворкинг в Риге Workland (3 200 м², более 350 рабочих мест), в процессе расширения находится фитнес-клуб MyFitness, который станет самым большим в столице (3 500 м², открытие — в начале ноября).
Центр также пополнился новыми брендами — Lindex, Douglas, Rocket Bean, а также обновлёнными арендаторами Este, Watch Wear, Lage Gastronomija, Lido и книжным магазином Globuss. Для удобства посетителей у входа с улицы Блауманя обустроена новая велосипедная парковка на 36 мест.
Общая стоимость инвестиций East Capital Real Estate в недвижимость Балтии уже близка к миллиарду евро, а проект крыши Galleria Riga станет одной из ключевых частей этой стратегии.