Рестораны, зеленые оазисы и даже беговая дорожка! На крыше Galleria Riga появится самая высокая терраса в столице

С момента покупки торгового центра в 2018 году East Capital Real Estate инвестировала в его развитие более 8 млн евро. Последние два года принесли значительные изменения: открылся крупнейший коворкинг в Риге Workland (3 200 м², более 350 рабочих мест), в процессе расширения находится фитнес-клуб MyFitness, который станет самым большим в столице (3 500 м², открытие — в начале ноября).