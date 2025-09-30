Арвил Ашераденс.
В Латвии
Сегодня 09:20
Министр финансов заявил, что бюджет на 2026 год "очень хороший"
Бюджет следующего года очень хороший, заявил во вторник в интервью передаче TV3 «900 секунд» министр финансов Арвил Ашераденс.
«С учётом обстоятельств, на мой взгляд, это очень, очень хороший бюджет», — сказал министр, одновременно признав, что предвыборный процесс повлиял на бюджет следующего года.
Арвил Ашераденс также отметил, что государственный бюджет следующего года соответствует нынешним вызовам.
Планируется, что проект государственного бюджета на 2026 год и бюджетные рамки будут утверждены в Кабинете министров 14 октября. В Сейм пакет законопроектов о бюджете 2026 года предполагается внести 15 октября.