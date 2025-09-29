"Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" обещают продолжить работу в единой коалиции во имя "бюджета безопасности"
"Новое Единство" и "Прогрессивные" обсудили с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) голосование СЗК в Сейме против Стамбульской конвенции, и все три партии обязались продолжить работу в единой коалиции для принятия "бюджета безопасности".
После встречи партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что важно продолжать работу над бюджетом. Также важно, чтобы Сейм рассмотрел вопросы, связанные с поддержкой сельского хозяйства, инвестициями в образование и улучшением демографии.
"Сейчас мы должны суметь встать выше политических установок", - сказала Силиня, говоря о стабильности правительства. Важно выполнять данные жителям Латвии обещания, например, укрепить оборону.
"Необходимо сделать все возможное, чтобы коалиция смогла принять этот бюджет", - подчеркнула Силиня.
Поводом для "волнений в коалиции" послужили действия СЗК, который 25 сентября проголосовал за то, чтобы Сейм передал в комиссию по иностранным делам для оценки план оппозиционных депутатов по денонсации Стамбульской конвенции.
Силиня считает, что СЗК, голосуя таким образом, нарушил коалиционное соглашение, но для нее важно, чтобы она как глава правительства смогла обеспечить выполнение обещаний, данных народу при принятии бюджета на следующий год.
Премьер-министр отметила, что важно "перевести дух", успокоиться и суметь принять бюджет на следующий год, несмотря на то, что оппозиционные силы пытаются этому помешать.
Говоря о Стамбульской конвенции, Силиня напомнила, что ее в свое время принял Сейм. "Мы так легко не сдадимся", - добавила она, отметив, что практически единственными странами, которые эту конвенцию не подписали, являются Беларусь и Россия. "Кому выгодно именно сейчас поднять вопрос Стамбульской конвенции?" - задалась риторическим вопросом Силиня, подчеркнув, что в последнее время эта тема вообще не стояла на повестке дня.
По словам премьер-министра, в глазах оппозиции бюджет выглядит слишком конкурентоспособным, поэтому она видит в последних политических процессах попытки оппозиции "провалить" бюджет на следующий год.
Политик СЗК, министр экономики Виктор Валайнис заявил журналистам, что разговоры о том, будто сегодня для правительства наступят "последние дни", были преувеличенными. "Сегодня состоялись очень конструктивные переговоры между всеми партнерами по коалиции", - считает Валайнис.
В коалиции царит общее понимание того, что важно в данный момент, - это принятие бюджета на следующий год с особым акцентом на рост оборонного бюджета и максимальное приближение к его объему в 5% от внутреннего валового продукта, подчеркнул Валайнис. Он также подчеркнул важность демографических вопросов, вопросов образования и снижения дороговизны жизни.
Министр экономики подчеркнул, что надо "идти вперед", чтобы принять бюджет, а те вопросы, которые касаются Стамбульской конвенции, входят в зону ответственности Сейма и его комиссий. СЗК ожидает, что будет проведена оценка того, выполнена ли приложенная СЗК декларация к Стамбульской конвенции. "После оценки и будем принимать решение о дальнейших шагах", - отметил Валайнис.
Комментируя прозвучавшую информацию о планах оппозиции выдвинуть предложение об отказе от принятого коалицией регулирования партнерских отношений, Валайнис сказал, что СЗК не поддержит такой призыв, поэтому в Сейме такое предложение не получило бы достаточной поддержки.
Руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев пообещал, что "Прогрессивные" сделают все возможное, чтобы Стамбульская конвенция не была денонсирована. "Мы будем разговаривать со всеми депутатами, с которыми необходимо, которые поддержали ратификацию этой конвенции два года назад", - сказал политик.
Шуваев призвал общественность мобилизоваться. "Считаю, что для нас чрезвычайно важно показать Евросоюзу, что мы не поддерживаем насилие в семье, насилие, направленное на женщин и детей, и особенно важно, что мы не допускаем риторики, чрезвычайно похожей на ту, которую можно наблюдать в России", - сказал Шуваев.
По словам Шуваева, он недоволен тем, что фракция СЗК не изменила своей позиции и у него также нет уверенности, что по другим важным для коалиции вопросам фракция СЗК не отступит от обещанного ранее. "Это фундаментальный вопрос коалиции. (...) Я действительно считаю - если эта конвенция будет денонсирована парламентом, это ознаменует моральное банкротство коалиции ", - сказал Шуваев.
По мнению политика, сейчас в коалиции есть "два человека", которые имеют чрезмерную власть при принятии решений. Эти люди - Аугуст Бригманис и Улдис Аугулис из СЗК.
Шуваев признал, что его не устраивают предложенные Силиней во имя стабильности бюджета решения, но "Прогрессивные" в любом случае будут вести свою работу так, чтобы принять оборонный бюджет.
На вопрос, что будет после принятия бюджета и продолжит ли коалиция работу, Шуваев ответил, что тогда и будет произведена оценка ситуации, еще раз пообещав сделать со стороны "Прогрессивных" все необходимое, чтобы Латвия из Стамбульской конвенции не вышла.
Комментируя озвученные планы оппозиции предложить отказаться от принятого коалицией регулирования партнерских отношений, Шуваев заявил, что ему трудно представить дальнейшее сотрудничество с СЗК, если СЗК поддержит такую поправку.
Перед заседанием коалиции Силиня встретилась с министром благосостояния Рейнисом Узулниексом (СЗК). Хотя в политических кругах были разные мнения, после встречи Узулниекс остался на своей должности, хотя премьер поручила ему разъяснить, что Министерство благосостояния сделало для выполнения обязательств Стамбульской конвенции по сокращению насилия.