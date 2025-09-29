"Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" обещают продолжить работу в единой коалиции во имя "бюджета безопасности"

Говоря о Стамбульской конвенции, Силиня напомнила, что ее в свое время принял Сейм. "Мы так легко не сдадимся", - добавила она, отметив, что практически единственными странами, которые эту конвенцию не подписали, являются Беларусь и Россия. "Кому выгодно именно сейчас поднять вопрос Стамбульской конвенции?" - задалась риторическим вопросом Силиня, подчеркнув, что в последнее время эта тема вообще не стояла на повестке дня.