Советы и правления госпредприятий: золотые кресла за бюджетные деньги
Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.
Государству принадлежат 70 предприятий, у которых есть и дочерние общества. У каждого есть правление, а у многих - также совет. Для расчета зарплат членов правлений и советов используется средняя зарплата в стране. Зарплата председателя правления небольшого госпредприятия может быть в пять раз выше средней зарплаты, а крупного - в десять. В качестве примера передача приводит ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz), которое объявило о планах объединения нескольких предприятий концерна. В концерн входят шесть предприятий, и у четырех есть советы. Только на зарплаты членов правлений и советов LDz и его дочерних предприятий в 2024 году было израсходовано около 1,4 млн евро.
Предприятие LatRailNet полностью принадлежит LDz, однако у него есть совет из трех человек. Оборот компании в прошлом году составил около 1,5 млн евро, а на зарплаты правления и совета ушло 180 тысяч евро. Как отмечает член совета Госконтроля Инга Вилка, иногда "возникает ощущение, что с помощью различных мелких обществ капитала удовлетворяется спрос находящейся у власти элиты на хорошо оплачиваемые должности". При этом большая часть госпредприятий получает дотации из бюджета. В 2023 году на эти цели было выделено более 1 млрд евро, а в виде дивидендов в госбюджет они перечислили всего 355 млн евро. Большую часть дивидендов обеспечивают предприятия, которые не получают дотаций.
Больше всего дотаций требуется больницам, железнодорожным предприятиям, общественным СМИ и таким учреждениям, как Altum и Valsts nekustamie īpašumi. Поступление самых больших дивидендов в госбюджет обеспечивают AО Latvenergo и ГАО Latvijas Valsts meži, которые не получают крупных дотаций.