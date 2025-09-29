Советы и правления госпредприятий: золотые кресла за бюджетные деньги

Государству принадлежат 70 предприятий, у которых есть и дочерние общества. У каждого есть правление, а у многих - также совет. Для расчета зарплат членов правлений и советов используется средняя зарплата в стране. Зарплата председателя правления небольшого госпредприятия может быть в пять раз выше средней зарплаты, а крупного - в десять. В качестве примера передача приводит ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz), которое объявило о планах объединения нескольких предприятий концерна. В концерн входят шесть предприятий, и у четырех есть советы. Только на зарплаты членов правлений и советов LDz и его дочерних предприятий в 2024 году было израсходовано около 1,4 млн евро.