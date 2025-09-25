"Нынешний комфорт обменян на будущую нищету": что предприниматели в действительности думают о бюджете следующего года

Президент LDDK также указал, что 19 сентября состоялось заседание Национального совета трёхстороннего сотрудничества, на котором рассматривался бюджет следующего года. Однако, по его словам, диалога как такового там не было. «Материалы по бюджету следующего года мы получили всего за пять минут до начала заседания. Поэтому на этом заседании нам даже не имело смысла что-либо комментировать. Это не сотрудничество и не поддержание нормальных отношений», — выразил недовольство Бите.