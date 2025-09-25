"Нынешний комфорт обменян на будущую нищету": что предприниматели в действительности думают о бюджете следующего года
В бюджете следующего года правительство могло бы найти экономию в размере 850 миллионов евро. Но вместо этого министерства даже не выполнили задание правительства сократить бюджет на 150 миллионов евро, заявил в программе Rīta panorāma президент Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Андрис Бите.
По его словам, LDDK уже второй год подряд настаивает на необходимости экономии государственных средств, чтобы направить их на такие приоритеты, как оборона. «Но правительство считает, что это можно сделать косметически, а не реально, и в данный момент готовится "предвыборный бюджет", а не такой бюджет, в котором в условиях кризиса реально пересматриваются наши расходы».
«Сейчас достигнутая правительством "экономия" — это не сокращение расходов, а лишь притормаживание их будущего роста. Это уменьшение по сравнению с проектом бюджета следующего года, который, между прочим, значительно больше бюджета нынешнего года», — отметил Бите.
«Если такой бюджет будет принят — это будет безответственный бюджет, в котором нынешний комфорт будет обменян на будущую нищету».
Президент LDDK также указал, что 19 сентября состоялось заседание Национального совета трёхстороннего сотрудничества, на котором рассматривался бюджет следующего года. Однако, по его словам, диалога как такового там не было. «Материалы по бюджету следующего года мы получили всего за пять минут до начала заседания. Поэтому на этом заседании нам даже не имело смысла что-либо комментировать. Это не сотрудничество и не поддержание нормальных отношений», — выразил недовольство Бите.
«Мы ведь не хотим, чтобы наша позиция была полностью принята. Мы хотим аргументированной дискуссии. Дискуссия — это способ отказаться от ненужных расходов в мирное время. Если страна продолжит идти по нынешнему пути, то мы будем брать в долг ещё по два миллиарда евро каждый год и просто проедим эти деньги», — подчеркнул глава LDDK. «Мы просто откладываем проблему на потом!»