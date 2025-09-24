Сейм начнет рассмотрение бюджета 5 ноября, финальное чтение - 3 декабря
Сейм Латвии может утвердить госбюджет на 2026 год уже 5 декабря. Приоритетами станут безопасность, поддержка семей и образование. Проект предусматривает дополнительное финансирование в размере 565,5 млн евро.
Депутаты Сейма могут начать рассмотрение бюджета на следующий год во втором, окончательном чтении 3 декабря, сообщил руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс. 16 октября проект бюджета и пакет сопутствующих законопроектов планируется передать на рассмотрение парламентским комиссиям.
В первом чтении Сейм может начать рассмотрение бюджета 5 ноября, а во втором, окончательном чтении - 3 декабря, утвердив 5 декабря.
Председатель бюджетно-финансовой комиссии Анда Чакша ("Новое Единство") в среду на заседании комиссии сообщила, что комиссия начнет рассмотрение проекта бюджета 28 октября.
Как сообщалось, приоритетами госбюджета на следующий год будут безопасность, поддержка семей с детьми и образование. Для этих сфер планируется дополнительное финансирование в размере 565,5 млн евро.
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ранее заявила, что в предвыборный год утверждение бюджета будет более сложным, поскольку политические силы будут стремиться угодить своим избирателям.
Она подчеркнула, что в нынешней геополитической ситуации Латвия не может позволить себе не инвестировать в укрепление обороноспособности. На вопрос, правильно ли это делать за счет увеличения госдолга, премьер ответила, что в последние годы правительство экономило средства, и в бюджете на следующий год также планируется существенное сокращение расходов госуправления.