Силиня: при принятии бюджета безопасность всей Латвии важнее интересов отдельных групп избирателей
Премьер-министр Эвика Силиня предупреждает: в предвыборный год утверждение госбюджета станет испытанием, а политические силы могут поставить интересы избирателей выше общегосударственных приоритетов — особенно в вопросах безопасности.
Пошел последний год перед очередными выборами в Сейм, а значит, в процессе утверждения госбюджета будет больше вызовов, поскольку политические силы больше захотят угодить своим избирателям, чем думать об общем имидже правительства и пользе всего общества, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.
Она пояснила, что в этой геополитической ситуации Латвия не может позволить себе не вкладываться в укрепление обороноспособности. На вопрос, правильно ли это делать за счет увеличения госдолга, Силиня ответила, что в последние годы правительство много сэкономило, да и в бюджете следующего года планируется значительно сократить траты на госуправление.
На вопрос, готово ли правительство во имя укрепления обороноспособности также отступить от декларации Кабинета министров, Силиня ответила утвердительно, добавив, что "самое важное - безопасность наших жителей".
При этом премьер выразила опасение, что в предвыборный год кто-то из партнеров с целью угодить своему избирателю может выдвинуть невыполнимые требования и в конце концов провалить бюджет, чтобы таким образом продемонстрировать свое влияние в этом процессе. Премьер-министр предполагает, что проект госбюджета следующего года будет "растягиваться" в разные стороны, но предупреждает, что остались минимальные возможности еще что-то в нем сократить. "Единственная возможность еще сократить какие-то расходы [есть] только в публичном управлении, и тогда придется искать ее и в обществах капитала, и в самоуправлениях", - отметила Силиня.
Как сообщалось, для установленных правительством приоритетов госбюджета на следующий год - безопасности, поддержки семей с детьми и образования - запланировано дополнительное финансирование в размере 565,5 млн евро, предусматривает поддержанный в понедельник правительством доклад Минфина "О приоритетных мероприятиях, включенных в законопроект о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы".