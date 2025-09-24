Силиня: при принятии бюджета безопасность всей Латвии важнее интересов отдельных групп избирателей

При этом премьер выразила опасение, что в предвыборный год кто-то из партнеров с целью угодить своему избирателю может выдвинуть невыполнимые требования и в конце концов провалить бюджет, чтобы таким образом продемонстрировать свое влияние в этом процессе. Премьер-министр предполагает, что проект госбюджета следующего года будет "растягиваться" в разные стороны, но предупреждает, что остались минимальные возможности еще что-то в нем сократить. "Единственная возможность еще сократить какие-то расходы [есть] только в публичном управлении, и тогда придется искать ее и в обществах капитала, и в самоуправлениях", - отметила Силиня.